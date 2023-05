Rodney Crowell, countryster uit de jaren tachtig, blijft optimistische rootsrockers maken ★★★☆☆

Rodney Crowell

De rockende countrypop van de jaren tachtig werd in de Verenigde Staten mede-vormgegeven door Rodney Crowell. Zijn liedwerk werd al volop gebruikt door grootheden van Emmylou Harris tot Crystal Gayle, maar zijn eigen album Diamonds & Dirt uit 1988 was een klapper.

Crowell (73) maakt nog volop muziek, in de lijn van zijn succeswerk. Jeff Tweedy van de rootsband Wilco, fan van Crowell, haalde hem over weer eens een waardig album op te nemen met nieuw liedmateriaal. En natuurlijk met Tweedy achter de studioknoppen en de microfoon.

Het duet Everything at Once is een van de hoogtepunten van The Chicago Sessions. De raadselachtige tekst (‘everything at once keeps happenings in spite of everything at once’) wordt opgewekt en unisono op een wiegende gitaarslag gelegd: een aanstekelijke rootsrocker.

De sfeer blijft optimistisch, ook in de enigszins breekbaar gezongen smartlap Making Lovers out of Friends. ‘We know it won’t be over when it ends.’ Dat kunnen we ook zeggen over de carrière van de liedschrijver.

Rodney Crowell The Chicago Sessions Roots ★★★☆☆ New West/ V2