Robots met lange rubberen nekken en spakige kleine hoofden

De Engelse schrijver Beryl Margaret Bainbridge rond 1983. Beeld Getty Images

Birmingham, 25 augustus 1983

Naar Longbridge, de wieg van de Maestro en de Metro. Eerst werd ik ernstig toegesproken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de firma doodskisten gemaakt en tijdens de Tweede machinegeweren.

De eerste auto van de maatschappij werd in zes maanden door twintig mensen gefabriceerd. Inmiddels maken ze er zesenhalfduizend Metro’s per week. Indertijd kwamen er tachtig man aan te pas om een carrosserie in elkaar te lassen en tegenwoordig dertien. Dat komt door de robots.

Ik keek toe hoe robots gaten maakten in portierpanelen. Ze hebben lange rubberen nekken gemaakt van draadkabel, rood en blauw als bloedvaten en een ­spakig klein hoofd met een bekvormige mond. De auto’s komen aan een kabel op; de robots buigen hun wiebelige hoofden en bijten de panelen in een vonken­regen aan elkaar. Dan gaat de auto verder en vouwt de robot zijn hoofd onder zijn gele vleugel en wacht op de volgende.

Verderop lasten robots carrosserieën aan elkaar – tweeënzeventig laspunten per minuut, of god mag weten, misschien wel per seconde. Hier geen spoor van vogels of insekten, flamingo’s of bidsprinkhanen, alleen het klang-klang van stalen staken, duwend en knersend tussen doffe ontploffingen en geknetter van bliksem. Alle auto’s leken te krijsen en daar kon ik inkomen.