Robert Carsen verplaatst de opera Platée van Rameau overtuigend naar de modellenwereld ★★★★☆

Beeld

Het is een van de genantste, tegelijk fijnst klinkende opera’s ooit geschreven: Platée van de Franse barokcomponist Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Dik twee uur lang zien we hoe een lelijke moerasnimf wordt gepest en vernederd door Jupiter en zijn entourage. De oppergod brengt Platée in de waan dat hij verliefd is, maar laat haar op het moment suprême vallen. Lachen!

Rameau schreef de titelrol voor tenor – Vent speelt nimf, dubbel komisch. De Nederlander Marcel Beekman trok er eind 2020 voor naar Wenen. Een lockdown torpedeerde de opvoeringen in het Theater an der Wien, maar de dvd-opname kwam er. Zodat nu iedereen kan zien hoe de volslanke Beekman als Platée jubelt en klaagt, om tot slot in zwarte lingerie te ontroeren. Regisseur Robert Carsen verplaatst het verhaal overtuigend naar de modellenwereld, met Jupiter als kloon van Karl Lagerfeld. In de orkestbak staat William Christie, de barokveteraan die weet hoe je Rameau laat vlammen.

Marcel Beekman Platée Klassiek ★★★★☆ Unitel (dvd)