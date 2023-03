Robert Blake (1933-2023): de originele bad boy van Hollywood

De Amerikaanse acteur Robert Blake in de televisieserie Baretta. Beeld Getty Images

In Nederland zal een oudere generatie Robert Blake vooral kennen van de misdaadserie Baretta die tussen 1975 en 1979 werd uitgezonden, memorabel ook vanwege de titelsong Baretta’s Theme van Sammy Davis Jr. Maar het laatste deel van zijn leven werd overschaduwd door een geruchtmakend proces uit 2004, waarin hij werd beschuldigd van de moord op zijn vrouw Bonny Lee Bakley. In 2001 werd zij, om de hoek van een restaurant waar ze net had gegeten met Blake, doodgeschoten in zijn auto.

Tijdens het proces werden de reputaties van zowel Blake als Bakley (die in haar tiende huwelijk zat) door het slijk gehaald, maar de jury vond het bewijsmateriaal niet overtuigend en sprak Blake vrij. Net als in het proces tegen O.J. Simpson, tien jaar eerder, werd Blake later wel veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de familie van Bakley, waarop hij zichzelf bankroet verklaarde.

Miljoenenindustrie

Blake werd in 1933 geboren als Michael James Gubitosi in New Jersey. Zijn ouders zagen hun kinderen als een manier om te ontsnappen aan de armoede en als 3-jarige maakte hij al deel uit van de familie-act The Three Little Hillbillies. In 1938 verhuisde de familie naar Los Angeles, waar de filmindustrie van Hollywood tot een miljoenenindustrie was uitgegroeid.

Onder de gouden zon aan de westkust kende de jonge acteur een moeilijk leven met een alcoholische en gewelddadige vader. Op 14-jarige leeftijd liep hij weg van huis. Zijn filmcarrière begon serieus te worden met een vaste rol in de populaire filmserie Our Gang, waarvan hij er veertig maakte tussen 1939 en 1944. In dat jaar stapte hij over naar de westernserie Red Ryder waar hij het personage Little Beaver speelde.

Capote

Na het leven als kindster volgde een duistere periode, gekenmerkt door depressies en een verslaving aan heroïne en cocaïne. Die zou hem lang achtervolgen, maar uiteindelijk slaagde hij er in om een leven als volwassen acteur op te bouwen. Hoogtepunt was zijn rol als een van de moordenaars in de verfilming van In Cold Blood (1967) van Truman Capote. Daarover zou hij later zeggen in een interview: ‘Als je de trekker overhaalt, ben je een moordenaar. Maar wat ben je vlak daarvoor?’ Een uitspraak die vaak werd aangehaald toen hij beschuldigd werd van de moord op zijn vrouw.

Blake’s reputatie als de originele bad boy van Hollywood leverde hem in ieder geval de intense belangstelling van Quentin Tarantino op. De regisseur baseerde zelfs een deel van het verhaal rond het personage van Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood op Blake’s biografie. De laatste rol van Blake zelf speelde hij in 1997 in Lost Highway van David Lynch. Op de titelrol wordt zijn personage aangeduid als ‘The Mystery Man’.