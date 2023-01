Rob Kemps, het zoveelste slachtoffer van de tv-wet dat doorgebroken talenten meteen maar álles moeten doen

Je maakt hele volksstammen gek door luidkeels ‘van links naar rechts’ te zingen, je blijkt een verdomd sympathieke winnaar van De Slimste Mens, je maakt chansons opnieuw salonfähig en je bent een waardig vervanger van Linda de Mol in Ik Hou van Holland. Een muziekprogramma, spelshows, uitverkochte stadions en ook nog eens geliefd bij een groot publiek: wat kan een Kemps zich nog meer wensen? Zelf hoef je misschien niet eens zo nodig, maar de bazen hebben grootse plannen met je. Je tv-carrière is net begonnen, maar het is tijd voor de volgende stap: een interviewprogramma!

Op Nieuwjaarsdag beleefde Rob Kemps zijn officiële debuut als interviewer in SBS6-programma De 10 Vragen. In dat programma stelt Kemps – u raadt het al – tien vaste levensvragen aan door hem bewonderde gasten als Patricia Paay, Johan Derksen en André van Duin. Om het de aspirant-interviewer wat makkelijker te maken, blijft het format grotendeels op schoolkrantniveau, met vragen als ‘Wanneer heb je voor het laatst gehuild?’ en ‘Op een schaal van nul tot tien: hoe gelukkig ben je nu?’

Het programma trapte af met droomgast Jeroen Pauw. Kemps had er zin in, maar was wel gespannen, alsof hij ‘een-op-een tegen Ronaldo moest gaan voetballen’. Hij temperde meteen de verwachtingen: het werd ‘niet echt een interview’, maar Kemps hoopte wel op een ‘mooi gesprek’.

Het vragenlijstje werd vervolgens in rap tempo afgevinkt. Telkens als het even interessant dreigde te worden – bijvoorbeeld over Pauws jeugd, of zijn kinderwens – moest de volgende vraag alweer worden behandeld, want ja, Kemps moest ook nog snel vragen wie Pauw zou terughalen uit het hiernamaals, en wie er zou aanschuiven bij zijn laatste avondmaal.

Rob Kemps en Jeroen Pauw in ‘De 10 Vragen’. Beeld SBS6

Kemps heeft ontegenzeggelijk de gunfactor, maar niet elke sympathieke tv-persoonlijkheid is automatisch een goede interviewer. Kemps oogde hopeloos verloren in dit goedkope format, en was voor de niet-voorgeprogrammeerde onderwerpen vooral afhankelijk van zijn kaartjes waarop aanvullende vragen stonden als ‘Je bent niet meer dagelijks op tv. Is je leven daardoor veranderd?’ De interviewer werd nog enigszins gered door Pauw, maar ook een goede verteller heeft uiteindelijk een goede vragensteller nodig. Wat ook niet helpt, is dat dit nóg weer eens een interviewprogramma is van en met BN’ers is, waar we toch al niet bepaald om verlegen zaten.

Kemps lijkt daarmee een zoveelste slachtoffer van de tv-wet dat doorgebroken talenten meteen maar álles moeten doen. Val één keer positief op, en je bent ineens de kroonprins van het medialandschap, waardoor je in formats wordt gefietst die je eigenlijk totaal niet liggen. Van Kemps’ aanstekelijke enthousiasme bleef hier vrijwel niets over.

Aan het eind van het gesprek gaf Pauw aan dat hij graag een nieuw interviewprogramma zou maken, al was zijn idee nog vaag. Na het zien van De 10 Vragen kan dat programma er niet snel genoeg komen.