Rob de Graaf schreef zijn nieuwe toneelstuk ‘zeker niet met de bedoeling begrip op te brengen voor Jos B.’

Marien Jongewaard in Menú del día. Beeld Sanne Peper

‘Of er gedoe komt, weet ik niet, ik steek wat dat betreft liever nog even mijn kop in het zand. Ik hoop het trouwens niet, voor gedoe heb ik dit stuk niet geschreven.’

Vlak na de eerste try-out van zijn nieuwe toneelstuk Menú del día, een voorstelling van De Gemeenschap, vertelt toneelschrijver Rob de Graaf uitermate beheerst over wat hij met deze theatermonoloog wil: aantonen hoe iemand kan besluiten voor de buitenwereld compleet onzichtbaar te worden. Zijn personage is in dit geval een man alleen, die op een Spaanse camping het laatste uur doormaakt voordat hij zijn vrijheid verliest. Hij heeft in het verleden iets vreselijks gedaan en probeert zijn razende gedachten daarover te ordenen. In de hoop dat zijn daad uiteindelijk geschiedenis wordt, en iets wat geschiedenis is, bestaat niet meer.

De man in kwestie doet onmiddellijk denken aan Jos B., die begin dit jaar is veroordeeld voor het doden, misbruiken en ontvoeren van het Limburgse jongetje Nicky Verstappen. Dat gebeurde in 1998, maar Jos B. werd pas in 2018, op een Spaanse camping opgepakt. Mede door toedoen van Peter R. de Vries, die zich intensief met de zaak bemoeide, leidde deze zaak tot veel ophef. Het filmpje van de arrestatie van B. op de camping werd veelvuldig online bekeken.

De Graaf: ‘Dat filmpje was voor mij en voor regisseur Roy Peters de aanleiding Menú del día te maken. Zeker niet met de bedoeling ook maar een greintje begrip voor Jos B. op te brengen. Daar zijn we verre van gebleven, dat zou niet kies zijn, die jongen leeft niet meer, maar zijn ouders wel. Wat wij wel wilden, was doorgronden hoe iemand tot zo’n daad komt, en hoe hij vervolgens levenslang op de vlucht is en onzichtbaar wordt. Schoorvoetend ben ik in mijn tekst op zoek gegaan hoe je als volwassen man terecht kan komen in die vorm van genegenheid voor een jongetje. Een woord als ‘liefde’ valt nergens in het stuk. Als het al liefde is, is het eigenliefde, en compleet egocentrisch.’

Het lijkt nogal gewaagd een toneelstuk te schrijven waarin een uur lang een misdadige pedoseksueel aan het woord is. De Graaf realiseert zich dat terdege en beaamt dat het schrijven spannend en uitdagend was, maar benadrukt ook dat hij onder geen beding Jos B. een-op-een op toneel heeft willen zetten. De aanleiding is de realiteit, de uitwerking is fictie.

‘We willen met deze voorstelling vooral aantonen dat de wereld niet bestaat uit heel veel engelen en slechts een enkele Frankenstein’, aldus De Graaf. ‘Monsterachtigheid en gevoeligheid sluiten elkaar niet uit. We weten allemaal ook dat Adolf Eichmann zo mooi Schubert kon spelen. Hopelijk gaan wij over dit soort zaken genuanceerder denken dan over het eerste het beste monster dat in de Panorama in de afgrond wordt gegooid.’

Menú del día wordt gespeeld door Marien Jongewaard, een acteur die nogal eens de neiging heeft behoorlijke expressief uit te pakken. In dit geval speelt hij ingetogener. Hij bouwt zijn tekst wonderbaarlijk beheerst op. Hij zit aan zijn campingtafeltje met een gaspitje en een blik bonen en richt zich rechtstreeks tot Robbie; het jongetje dat hij zocht, maar ook verloor. Maar hij spreekt vooral tegen zichzelf, in een bezwerende, poëtische tekst, waarin hij zijn demonen probeert uit te bannen, maar ze uiteindelijk welkom moet heten.

Rob de Graaf Beeld Bas de Brouwer

Uit dit alles rijst het beeld op van een eenzame, beschadigde man, ooit op zoek naar geborgenheid en aandacht, maar daarna eeuwig op de vlucht en nu klaar om zijn eindpunt onder ogen te zien. Zijn doel was de geschiedenis uit te wissen en dat is gelukt door zijn verhaal nog één keer in zijn hoofd te herbeleven: ‘Pas als het gezegd is, kan het geschiedenis worden. En pas als het geschiedenis is, hoef ik er niet meer aan de denken.’

De Graaf: ‘Wij leven op dit moment niet in de meest genuanceerde tijd. Rond seksualiteit en intimiteit gelden nu nogal rigide spelregels. De reactie zou dus kunnen zijn dat je het over dit soort zaken helemaal niet mag hebben. Van die dalende tolerantiegrens word ik niet echt blij. In kunst moet het wel degelijk ook over het slechte, het demonische, het niet-getolereerde kunnen gaan. Menú del día gaat over de illusie in liefde, het kernbegrip is: afstand houden.’

Menú del día van Rob de Graaf door De Gemeenschap. Theater Bellevue Amsterdam, 29/4 t/m 22/5.