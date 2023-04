‘Roald Dahl verkoopt altijd’, ziet het nieuwste lid van de Volkskrant Boekenraad

Olaf Leeuwis van de internationale boekhandel Mayflower in Leiden ziet scholieren Booktok-tips én klassiekers kopen.

U bent een nieuw lid van onze Boekenraad. Hoe lang zit u in het boekenvak?

‘Sinds mijn 22ste, ik werk nu tweeënhalf jaar bij Mayflower. Ik ben het boekenvak ingerold. Tijdens mijn studietijd – ik heb politicologie gestudeerd – kwam ik al vaak in deze boekhandel. Ik vond het een knusse plek. Na het sturen van een open sollicitatie ben ik aangenomen. Ik werk hier inmiddels vier dagen per week.’

Mayflower is een internationale boekhandel. Welke talen verkoopt u?

‘Voornamelijk Engelstalig, maar we hebben ook Frans, Duits, Italiaans en Spaans. We bestaan nu vijftien jaar in Leiden. We zijn klein opgericht maar breiden steeds verder uit, we hebben sinds 2021 ook een winkel in Den Haag.’

Wie zijn uw klanten?

‘Expats, toeristen, internationale studenten en ook middelbare scholieren. We trekken een jong publiek. En niet alleen internationaal, de helft is Nederlandstalig. Scholieren komen vooral voor de youngadultboeken die worden getipt via Booktok, zoals bijvoorbeeld die van Taylor Jenkins Reid, onze nummer 3 en 5. Leuk is dat ze daarnaast klassiekers van Jane Austen, George Orwell of Donna Tartt erbij kopen.’

Roald Dahl staat twee keer in jullie lijst met bestverkochte boeken. Slaan klanten zijn boeken nu snel in voor ze zijn aangepast?

‘Nee, dat heeft er weinig mee te maken, Roald Dahl verkopen we altijd goed. Ik ben het nu zelf ook aan het herlezen, het is ongelooflijk smakelijk geschreven. Het wordt gekocht door kinderen van rond de 10 jaar. Ja, ook Nederlandstalige kinderen lezen het in het Engels.’

Welke versie verkopen jullie?

‘De Puffin-uitgave van twee jaar terug, die dus niet is aangepast. De hele discussie laat me koud, alle columnisten hebben weer wat te doen gehad. Ga die boeken gewoon lekker lezen of herlezen.’

Wat viel deze week op bij jullie in de boekhandel?

‘Met Pasen waren er veel Duitsers. In Duitsland is het aanbod van Engelstalige boeken beperkt, ze zijn daar moeilijk te krijgen. Dus als ze hier komen, kopen ze vaak hele stapels. Fransen doen dat trouwens ook.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Beyond the Wall: East Germany, 1949-1990 van Katja Hoyer. Bijzonder aan dit boek is dat zij ooggetuigen aan het woord laat. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de 20ste eeuw is dit een aanrader.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Mayflower in Leiden:

1. Toshikazu Kawaguchi: Before the Coffee Gets Cold; Picador

2. Roald Dahl: The Witches; Puffin

3. Taylor Jenkins Reid: The Seven Husbands of Evelyn Hugo; Simon & Schuster

4. Coco Mellors: Cleopatra and Frankenstein; Harper Collins

5. Taylor Jenkins Reid: Daisy Jones & the Six; Penguin

6. Roald Dahl: Matilda; Puffin

7. Madeleine Miller: Circe; Bloomsbury

8. George Orwell; 1984; Penguin

9. Bonnie Garmus: Lessons in Chemistry; Doubleday

10. Donna Tartt: The Secret History; Penguin