Roadmovie Bo biedt een prachtige blik op het desolate landschap van Georgië ★★★☆☆

Bo

Haar leven wordt beheerst door verlies, geheimen en leugens, maar één ding weet de jonge vrouw Bo zeker: in dit verwaarloosde graf op een afgelegen Georgische begraafplaats ligt haar vroeg gestorven vader Wolf, en nu kan hij haar niet meer ontsnappen.

Aan het begin van Bo, de eerste film in zeven jaar van Joost van Ginkel, slaat Bo haar tentje op bij Wolfs laatste rustplaats. Ze kruipt in haar slaapzak bij hem onder de sterrenhemel en heeft ook zijn trompet meegebracht – Wolf was een internationaal gevierd jazzmusicus. ’s Ochtends poetst ze aan de rand van zijn graf haar tanden. Samen kamperen lijkt het wel, ook dankzij de bedrieglijke achteloosheid en ietwat kinderlijke stoerheid die hoofdrolspeelster Gaite Jansen voortdurend aan haar personage meegeeft.

Heel mooi, hoe Bo opgaat in de ongewone vanzelfsprekendheid van de situatie. Tegelijkertijd wekt Van Ginkel onrust op met korte, door het moment snijdende flashbacks: flitsen van het meisje Bo (Luna Klok), die vrolijk met haar vader (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) danst maar machteloos staat tegenover diens psychische lijden. Wat is er gebeurd? Hoe kwam Wolf in Georgië terecht?

Voor antwoorden moet de film weg bij dat graf. Die kans dient zich aan in de sombere, zwart geklede gestalte van vrachtwagenchauffeur Levan (een fijn melancholieke Rati Tsiteladze), die regelmatig bloemen op Wolfs graf legt en diens boezemvriend blijkt te zijn. Bo gaat met de man op pad, in de hoop dat hij haar méér over Wolf kan vertellen. Typische roadmovie-scènes vol fraaie blikken op het desolate Georgische landschap levert dat op, waarin de brutale en doortastende Bo tot de zwijgzame Levan probeert door te dringen.

Van Ginkel (170 Hz, The Paradise Suite) maakt daarbij de intrigerende keuze om de conversaties tussen Bo en Levan grotendeels te vervangen door beelden: beelden van wat ze elkaar over vroeger vertellen, zouden willen zeggen of juist verzwijgen. Soms worden die beelden herhaald, maar dan net een beetje anders, soms tonen ze dingen die geen van hen heeft gezien.

Beelden spreken sterker dan woorden maar kunnen ook makkelijker liegen. Zeker in een film als Bo, die volop profiteert van Van Ginkels kenmerkende gevoel voor visuele expressie én geluid. Jammer dat niet alleen de titelheldin maar ook Van Ginkels scenario onder alle verwikkelingen dreigt te bezwijken: de allerlaatste ontknoping zal menig toeschouwer met een onbevredigd gevoel achterlaten. Alsof je niet met waarachtige personages onderweg was, maar met een stapel plotwendingen.