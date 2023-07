Ritselend ongedierte en ingedroogd zaad: genoeg vakantiehorror op tv voor de thuisblijver

Het is altijd een verrassing waar je terechtkomt, als je online een vakantieaccommodatie hebt geboekt. Zelfs als je alle recensies, foto’s en verhuurdersbiografieën hebt nageplozen. Ik herinner me nog een Volkskrant-column van schrijver Erik-Jan Harmens over een vakantie in Griekenland. ‘We hadden in ons appartement een ‘kitchenette’. Dat is Grieks voor: ‘fokkin kleine keuken’.’ En in Red Mijn Vakantie (SBS 6) liet smaakpolitieagent Rob Geus met zijn infraroodlamp vakantiegangers zien dat ze al dagen op andermans ingedroogde zaad lagen te slapen.

‘B&B Vol Liefde’-deelnemer Bram woont geheel in symbiose met zijn dieren in Zweden. Beeld RTL4

Ook hoog op de lijst met vakantiehorror: ongedierte. Twee echtparen in Max vakantieman, maandagavond, kunnen erover meepraten. Als Sonja en Eddie Boer op hun eerste avond in hun Deense vakantiehuisje naar bed gaan, is er nog niets aan hand. Maar als Sonja ’s nachts uit bed stapt, voelt ze iets onder haar voet. ‘Eerst dacht ik, dit kan niet. Maar ik zet nog een stap, en ik stap weer ergens op. Zo vies!’ ‘Ze hoorde krak’, zegt Eddie, die snapt dat de redactie juice wil. ‘Nou ja, je hoort het niet’, zegt Sonja, ‘maar je voelt het wel.’ De vloer bleek – het geluid van ritselend ongedierte wordt ingezet – bezaaid met kevers. ‘Echt heel vies.’ Ze hadden bewust een huisje midden in de natuur geboekt, maar zo veel natuur was ook niet de bedoeling.

Marcel en Jolanda Plas, in Denemarken voor de geschiedenis van de Vikingen, stuitten hun eerste nacht op ‘wel honderd van die torren, of wat het ook zijn’. Ze tonen videobeelden van de insecten, wandelend over het kussen, het dekbed, de vloer. ‘De vloer was gewoon zwart, en als je het licht aandeed, schoten ze door allerlei kiertjes heen.’ Beide echtparen breken hun vakanties af, en vragen tevergeefs hun geld terug. ‘De bereikbaarheid, de service... je kan net zo goed een muur bellen, die geeft ook geen antwoord’, aldus Marcel Plas.

De deskundigen in de studio bij presentator Sybrand Niessen begrijpen dat de vakantiegangers een vergoeding willen – al wordt dat moeilijk. ‘Ik krijg er bijna zelf kriebels van’, zegt Martijn Witvliet, jurist van het Europees Consumenten Centrum. ‘Ik zou ook weg zijn gegaan’, zegt jurist Jeanine Janssen. Volgens een ingeschakelde bioloog zijn het loopkevers. ‘Die kunnen geen kwaad. Maar goed, biologen willen alle beestjes in stand houden.’

Wie vermoedelijk minder moeite met de kevers zou hebben gehad, is Bram uit B&B Vol Liefde (RTL 4). Die leeft in Zweden geheel symbiotisch met zijn beesten offgrid. Hij is lang niet de enige paradijsvogel in het derde seizoen van het datingprogramma. Het zijn er zo veel, dat je je afvraagt hoezeer de redactie, opgezweept door het succes van eerdere seizoenen, dit jaar zelf verantwoordelijk is voor het extravagante deelnemersveld. Ze moeten wel, ben je geneigd te denken, maar het wordt er niet realistischer op, mocht iemand daar nog aan twijfelen. Hoe dan ook: genieten voor de thuisblijver.