Rita Hayworth belooft een foto die nooit komt

Rita Hayworth op bezoek in Nederland. Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Aerdenhout, 19 mei 1947

De directrice deelt mede dat vandaag Rita Hayworth, Amerika’s filmster nummer één, ons zal bezoeken. De beddespreien worden recht getrokken.

Om tien uur arriveert Rita. Een file auto’s rijdt voor. Rita wordt ontvangen door de dokter en de directrice. Dezen bieden koffie met gebak aan. Vervolgens bezichtigt men het gebouw. In de muziekzaal vraagt zij of het orgel mag spelen. De dokter zegt dat dit onmogelijk is, aangezien de motor defect is. De reparatiekosten zijn te hoog. Waarna Rita haar secretaresse opdracht geeft om de benodigde dollars over te maken (later hoor ik dat nooit een dollar is ontvangen).

Met een knikje begroet zij iedere patiënt. De dokter stelt haar voor en zegt: ‘This is one of the victims of the last war.’ Zij geeft mij een hand en zegt: ‘How are you?’ Ik antwoord: ‘Very well, thank you.’

Dan stel ik haar een vraag: ‘Did you see how Holland suffered under the German occupation?’ ‘Oh yes, I saw Rotterdam’, is haar antwoord. Dan geef ik haar mijn dagboek en vraag: ‘Please, can I have your signature?’ Mij aankijkend schrijft zij: ‘To Henk, so nice to see you’, met eronder ‘Rita Hayworth’.

Ik overhandig haar een foto van Kareol, met op de achterkant: ‘In memory of your visit to Kareol, ­Aerdenhout, Holland.’

Zij bedankt mij en belooft een foto van zichzelf te zenden (nooit ontvangen).