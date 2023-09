Rinus van der Lubbe verliest zijn schoenzolen

De Duitse stad Kleef in 1931. Beeld Getty Images

Rijnland, 7 september 1931

Na van morgen op de gracht mijn karcast volgegeten te hebben, ben ik om half 9 uit Leiden vertrokken. Al voel ik mij voor de eerste dag nog al een beetje eenzaam, ben ik toch goed opgeschoten en heb veel geluk met meerijden gehad zoo dat ik nu al in Duitschland ben en hier bij een boer denk te blijven slaapen.

8 september

Geld: 4 gulden. Al dacht ik gisteren Kleef niet te kunnen haalen, heb ik het toch getroffen en daar in een jeugdherberg geslapen. Van slapen kwam echter pas na een heele discussie over de Duitsche beweging.

9 september

Köln. Ik denk geregeld, maar als ik nou terug ben in Holland, gaat ik niet zoo gauw meer weg. Ook kan ik merken dat ik in Duitschland ben. De auto’s stoppen haast niet voor je en je moet speculeeren bij benzinepomps of overwegen. Toch ben ik vandaag nog wel opgeschoten en hebt Köln gehaald, waar ik in een groot aziel ben blijven slapen.

10 september

Hiermede had ik de laatste stad in ’t Roergebied gehad, en ging ik nu het Rijnland in. Naar Bonn trof ik een groote vrachtwagen aan om mee te rijden. Toch tot heden had ik steeds geloopen.

Na twee dagen uitkijken heeft ik een paar schoenen op kunnen ­duikelen, daar ik van mijn ouden schoenen plotseling mijn zoolen verloren heeft.