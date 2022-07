Rinus Ferdinandusse (1931-2022): verslaafd aan Vrij Nederland

Oud-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse is zaterdag in Amsterdam op 90-jarige leeftijd overleden. Beeld ANP / ANP

Rinus Ferdinandusse was in 2010 al veertien jaar met pensioen toen hij berustend een geseling onderging vanwege zijn werk als hoofdredacteur van Vrij Nederland. Al die jaren had hij als leidinggevende van het papieren icoon van links Nederland genoegen genomen met een rol op het tweede plan, zo bleek, in het gunstigste geval als eerste onder zijn gelijken.

Het curieuze was dat hij zelf de zweep ter hand nam, in een interview met Coen Verbraak in nota bene zijn eigen blad. Hij was niet de baas geweest bij VN, dat was de redactie. Als hoofdredacteur in de periode 1969-1996 was hij een toezichthouder zonder bevoegdheden, een doorgeefluik van verhalen. ‘Ik geloof best in leidinggeven, maar ik kon het niet.’

Het waren de jaren aan de Amsterdamse Raamgracht van – teken des tijds – zelfbestuur. De redactie had het conform de statuten voor het zeggen. Redacteuren kondigden in de wekelijkse vergadering aan welk verhaal ze zouden gaan schrijven en gingen aan de slag. Ferdinandusse organiseerde en stimuleerde en regelde de fotograaf.

Het zelfbestuur leverde ontegenzeglijk een rijke oogst op, maar begon zich in de jaren tachtig tegen VN te keren. ‘Het angstaanjagende van dat systeem was dat allerlei minkukels de overhand konden krijgen’, zei Volkskrant-columnist en adjunct-hoofdredacteur Jan Blokker in een profiel van Ferdinandusse.

In hetzelfde stuk in de Volkskrant maakte oud-VN’er Martin van Amerongen gewag van een ‘pervertering van de bedrijfsdemocratie’ die door Ferdinandusse nooit werd aangepakt. Het gevolg was dat de redactie in een slangenkuil veranderde, een onveilige broedplaats van jaloezie en vetes waar de stemming om te snijden was – het begin van de aftakeling.

Ferdinandusse keek lijdzaam toe en kondigde, half ironisch, in zijn hoekkamer op de eerste verdieping talloze malen zijn vertrek aan als er weer eens een conflict was uitgebroken. Een vriend, Joop van Tijn, de man die hem overvleugelde en het op de werkvloer voor het zeggen kreeg, schreef bij het afscheid van Ferdinandusse: ‘Rinus geeft geen opdrachten, zet geen koers uit, bepaalt geen beleid, regeert niet.’ Het was als een compliment bedoeld.

Met veelbesproken speldenprikken sloeg Ferdinandusse terug. Alles wijst erop dat hij de schrijver was van tientallen anonieme haatbrieven die naar de Raamgracht werden gestuurd en waarin redacteuren gedetailleerd werden belasterd. Het maakte de stemming ter redactie er niet veel beter op.

Toch is zijn naam onlosmakelijk verbonden met de ongekende bloei van Vrij Nederland in grofweg de periode 1970-1985. Zevenendertig jaar werkte hij voor VN, zevenentwintig jaar was hij hoofdredacteur. Rinus Ferdinandusse was verslaafd aan VN, een blad vol journalistieke innovaties waar in de hoogtijdagen in progressieve kringen om werd gevochten.

In wat John Jansen van Galen in zijn boek over het tijdschrift de gouden jaren van het linkse levensgevoel noemde, was zijn naam de eerste in het colofon. Er is ook een andere interpretatie mogelijk van zijn werk. De ‘Rinus inter pares’ was een onvermoeibare ideeënman die niets gaf om status en de redactie ruimhartig de ruimte bood om te excelleren.

Er was géén masterplan, bekende hij. Sterker nog, er was niet eens een plan. Het blad was een puzzel waarvan de stukjes toevallig in elkaar vielen, met baanbrekend succes. Onder meer journalisten als Joop van Tijn, Igor Cornelissen, Martin van Amerongen, Rudi van Meurs, Gerard van Westerloo en Max van Weezel, interviewer Bibeb en de columnisten Renate Rubinstein en Piet Grijs (Hugo Brandt Corstius) werden de bejubelde stemmen van een iconisch tijdschrift.

VN was vernieuwend en spraakmakend en Ferdinandusse was de man die het podium bouwde, dag in, dag uit, decennialang. Over de journalistieke revolutie die het blad ontketende zei hij: ‘Je kunt met terugwerkende kracht vaststellen dat VN vooral opviel door wat anderen niet deden.’

De anderen, dat waren de dagbladen. Met instemming citeerde Ferdinandusse een oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Wout Woltz. ‘VN lanceerde de nieuwe genadeloosheid. VN ontmaskerde, interviewde tot op het bot en drukte smerige woorden af.’

Er was meer, in een productief leven. Met onder meer Jan Blokker en Dimitri Frenkel Frank was hij de motor van het satirische tv-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer, in de jaren zestig de cabareteske aankondiging van een nieuwe tijd.

Daarnaast was Ferdinandusse een prominente aanjager van de emancipatie van thriller- en detectiveromans. Hij schreef er zelf velen. Hij muntte de term ‘literaire thriller’ en het schrijven werd zijn vluchtheuvel. ‘Ik heb mezelf nooit journalist gevoeld (...). Wat ik het liefst deed was thrillers schrijven en komische stukjes. En verhalen over acteurs en actrices. Ik ben erg goed in dooie filmsterren.’

Maar weinigen leerden hem in al die jaren aan het roer echt kennen. ‘Sfinxachtig, gesloten als een Zeeuwse oester, ondoorgrondelijk’, was in het jaar van zijn afscheid het oordeel van ‘vriend en vijand’ in de Volkskrant. Ferdinandusse was een Zeeuw uit Goes, dat maakte de vergelijking extra aantrekkelijk.

Wat was in die zevenentwintig jaar je mooiste periode als hoofdredacteur, vroeg Verbraak in 2010 aan Ferdinandusse. Het antwoord van de, ondanks alles, legendarische hoofdredacteur: ‘Ik zou het niet weten.’