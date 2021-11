Rinske Hillen schreef een prikkelende roman met veel onderhuidse spanning

Eindelijk is er weer eens wat prikkelende erotiek te vinden in een Nederlandse roman. Geen krampachtig expliciete scènes, maar een voortdurend aanwezige onderhuidse spanning die uitstekend werkt zonder dat er verder al te veel gebeurt; een beetje zoals een erotische Bollywoodscène juist goed kan zijn door alles wat je níét ziet.

Afijn, Mannenmaal dus, dat is het boek waar het hier om gaat. In deze tweede roman van Rinske Hillen (die in 2017 debuteerde met het goed ontvangen Houtrot) worstelt kinderarts Wout met een euthanasiekwestie rondom een ernstig zieke baby. Ondertussen gaat zijn echtgenote Eva op bezoek bij haar ex-geliefde Ben, een megalomane kunstenaar, om hem te interviewen voor een tijdschrift. Daar blijft het natuurlijk niet bij. Ben wil haar schilderen. Naakt. Eva zegt eerst nee – want ze is getrouwd – maar trekt vervolgens toch snel haar kleren uit en voor ze het weet bevredigt ze zichzelf terwijl ze tegen een touw aanrijdt op de muziek van Chet Baker. ‘Alles voor de kunst, toch?’, zegt ze na afloop tegen de kunstenaar, in deze ietwat ongeloofwaardige maar aanstekelijke roman.

Beeld Querido