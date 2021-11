Rinnat Moriah zingt toverachtig in het gloednieuwe Carnival of Shades ★★★★☆

Dirigent Antony Hermus Beeld Marco Borggreve

Het is moeilijk voor te stellen, maar de zevendelige orkestsuite The Planets van Gustav Holst werd maar één keer eerder gespeeld in de ZaterdagMatinee in het Concertgebouw, ruim 35 jaar geleden. Tot afgelopen zaterdag, toen het de perfecte tegenhanger bleek te zijn voor het gloednieuwe Carnival of Shades van Peter-Jan Wagemans.

Holst trachtte de astrologische signatuur van de planeten die om de zon draaien te verklanken. De aarde, die bij Holst ontbreekt, wordt groots bezongen in Wagemans cantate voor sopraan, koor en groot orkest.

De metafysische toon wordt gezet door het Radio Filharmonisch Orkest met het ‘Voorspel’ uit Wagners Lohengrin. Mooi gespeeld en opgebouwd, maar het mysterie in de sidderende strijkers die het graalvisioen oproepen, blijft uit. Dirigent Antony Hermus maakt dat later ruimschoots goed in ‘Neptune’, het magische slotdeel van een formidabele uitvoering van The Planets.

Het hoofdthema van Carnival of Shades is de onlosmakelijke band tussen mens en natuur. Het is een krachtig, kameleontisch werk op teksten van de dichter Lucien Zell. Helaas zijn de teksten van het koor niet altijd verstaanbaar. Het begint met schokkende ritmes en slagwerkexplosies in het openingskoor en eindigt in het etherische zesde deel, waarin lyrische zang en elektronische galm oplossen in het oneindige.

Intussen vliegen geesten (‘shades’) op zilverachtige glissando’s en worden orkestgolven getemd door de bezwerende sirenenzang van het koor. Een veeleisende monoloog, toverachtig gezongen door Rinnat Moriah, vormt het emotionele zwaartepunt van het stuk. Vorige week betreurde Wagemans in Het Parool het feit dat voor Nederlandse componisten ‘een tweede uitvoering van een orkestwerk praktisch onmogelijk is’. Hopelijk is dat deze keer niet het geval.