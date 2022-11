Rineke Dijkstra toont de onhandig bloesemende, dansende tussenmens

Rineke Dijkstra: Nicky, still uit de video ‘The Krazyhouse’, Liverpool, UK, 2009. Beeld Frans Hals Museum, gezamenlijke aankoop van Stedelijk Museum Amsterdam en Frans Hals Museum Haarlem

In het begin oogt ze onwennig, het meisje met de brede riem. Handen die stuurloos rondfladderen; een glimlach die zegt: sorry, ik weet ook niet precies wat ik hier sta te doen, ja, zo ziet onwennigheid eruit. Maar het duurt niet lang. Al snel begint Kelly Rowland te zingen en komt David Guetta’s productie op stoom, en begint het meisje met de riem te draaien met haar heupen en te buigen door haar knieën, en voor je het weet gaat ze volledig op in de muziek. Zoals vaker gebeurt bij de jongeren in Rineke Dijkstra’s The Krazyhouse is haar schroom verdampt als was het alcohol,

Het is een van de zes films in Rhythm of the Night, een prikkelende tentoonstelling over uitgaanscultuur en nachtleven in het Frans Hals Museum (Hal). Die kruip-door-sluip-doorlocatie werd voor de gelegenheid veranderd in een soort club, compleet met lichtshow en geluidgeïsoleerde wanden.

Dat klinkt vrolijk en onbezorgd, maar de video’s zelf neigen eerder naar het grimmige dan naar het gelukzalige. Werken als Critical Mass: Pure Immanence (Anne de Vries) en Trance: Gabber Operandi Modus (Tianzhuo Chen) verbeelden het geëxalteerde karakter van sommige dansfeesten, zij het op een manier die eerder afschrikt dan aantrekt.

Anne de Vries: ‘Critical Mass : Pure Immanence’ (video, 2015). Beeld Bruikleen van de kunstenaar

De muziek schrikt ook af. Als Thunderdome-ganger in ruste zijn mijn oren wel wat gewend, maar deze soundtracks lijken gemaakt voor mensen die helemaal geen oren meer hebben. Dijkstra’s film, die sinds de première in 2013 niet meer in Hal is getoond, krijgt in die context iets van een crowdpleaser. Het is de hit die het feest op gang brengt.

The Krazyhouse bestaat uit vijf video’s van dansende jongeren, beurtelings op een andere muur van de zaal geprojecteerd. Dijkstra ontmoette ze in 2009 in de gelijknamige club in Liverpool, de stad waar ze eerder al eens uitgaande adolescenten fotografeerde. Dijkstra vroeg hen te dansen op hun favoriete muziek, wat in dit geval betekende: techno, metal en clubhouse. De jongeren dansten, zoals meestal in Dijkstra’s films, voor een wit scherm dat ze isoleert van de omgeving.

Dijkstra heeft iets met jongeren. Of beter: ze heeft iets met mensen die in transformatie verkeren. Dochters die moeders worden, amateurs die veranderen in professionals: het is de tussenmens die haar intrigeert, met jongeren als meest uitgesproken voorbeeld. Haar favoriete modellen zijn kind noch volwassen. Ze bevinden zich in die onbestemde, door hormonen gedicteerde levensfase van losmaken en zelf doen; van uitproberen en onhandig bloesemen. Er is onverschrokkenheid nodig om die fase door te komen. Ik denk dat Dijkstra dat probeerde te vangen in The Krazyhouse.

Rineke Dijkstra: Simon, still uit de video ‘The Krazyhouse’, Liverpool, UK, 2009. Beeld Frans Hals Museum, gezamenlijke aankoop van Stedelijk Museum Amsterdam en Frans Hals Museum Haarlem

Rineke Dijkstra: Dee, still uit de video ‘The Krazyhouse’, Liverpool, UK, 2009. Beeld Frans Hals Museum, gezamenlijke aankoop van Stedelijk Museum Amsterdam en Frans Hals Museum Haarlem

De videoinstallatie laat zich op verschillende manieren bekijken. De amateurantropologische manier interesseert me het minst. Dat jongere A zus en zo draagt om zich te onderscheiden van jongere B: het ligt in de lijn der verwachting, en dat dat doorwerkt in de manier van dansen, daar kijk je niet van op.

Het is het dansen zelf dat fascineert. Iedereen die uitgaat weet dat het begin soms stroef is. Er is iets waar je doorheen moet, en dat iets ben je zelf. De overijverige commentator in je hoofd dient de mond te worden gesnoerd. Niet alle jongeren in Dijkstra’s film gaat dat even makkelijk af. De jongen met de wenkbrauwpiercing danst zo vrij dat je hem er haast van verdenkt een professional te zijn, maar het meisje met de extensions en de schouderbandjes komt nooit helemaal los van zichzelf.

Anderen komen wel los, maar niet zonder hulp van een kunstgreep. De metalliefhebber met het sluike, vette haar, heeft bijvoorbeeld zijn luchtgitaar bij zich. Nadat hij er op heeft gespeeld zakt hij door zijn knieën en begint hij te headbangen alsof zijn leven er van afhangt. Wanneer de muziek even later stopt, kijkt hij zoals onbekenden die net seks hebben gehad kunnen kijken: betrapt, verlegen haast. Even verloor hij zichzelf. Wijt dat maar aan de muziek.

Rineke Dijkstra: Philip, still uit de video ‘The Krazyhouse’, Liverpool, UK, 2009. Beeld Frans Hals Museum, gezamenlijke aankoop van Stedelijk Museum Amsterdam en Frans Hals Museum Haarlem