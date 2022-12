Rillen van blijdschap bij het Weihnachts-Oratorium ★★★★★

Shunske Sato Beeld Sakai Koki

Even sta je op het verkeerde been. Het jubelgeweld van het openingskoor van Bachs Weihnachts-Oratorium laat nog even op zich wachten. Eerst hoor je een ingetogen openingskoor van een kerstcantate van tijdgenoot Gottfried Heinrich Stölzel – muziek die bij Bach in de bibliotheek stond. Wanneer dán de pauken donderend beginnen te roffelen, het koor Jauchzet, frohlocket! zingt en de trompetten daar doorheen snijden, ril je van blijdschap. Zondagmiddag is de tiendaagse tournee door Nederland en België van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Shunske Sato begonnen in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

De Japanse violist en orkestleider koos er bewust voor om de eerste drie, en dus niet alle zes de cantates van het Weihnachts-Oratorium uit te voeren. Waarom zou je ook: de cantates zijn geschreven voor, en klonken in Bachs tijd verspreid over, de drie kerstdagen, Nieuwjaarsdag, de eerste zondag na Nieuwjaar en Driekoningen.

De tempo’s die Sato aanhoudt, hebben een menselijke maat – niet te langzaam, niet te snel. De vlekkeloos klinkende violen, trompetten en pauken (bravo, Arjan Jongsma) hebben een aanstekelijke energie. De houtblazers zijn de sterren van de tweede cantate; met wiegende hobo’s en de balsemende fluit van Marten Root in Frohe Hirten bijvoorbeeld.

Tenor Daniel Johannsen is een zich inlevende, en daardoor aanstekelijke, evangelist die iets te hoog intonerend begint maar gaandeweg steeds sterker zingt. De bas Matthias Helm heeft een prettig korrelig laagje op zijn stem. In de laagte verliest hij helaas volume en verstaanbaarheid. Wegens uitvallen van mezzosopraan Ulrike Malotta is het koorlid Bernadett Nagy die het schoonste wiegelied ooit zingt: Schlafe, mein Liebster. Haar warmte en helderheid treffen de essentie van Maria’s alerte aria: slaap, maar ontwaak voor ons aller welzijn.