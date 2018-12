Rijkste man van Azië huurt paleizen en vliegt wereldsterren in voor huwelijk van zijn dochter

De bruid Isha Ambani (midden) op de foto met haar vader Mukesh Ambani, eigenaar van Reliance Industries (uiterst rechts), haar moeder (eerste van rechts) en haar aanstaande echtgenoot Anand Piramal (derde van rechts). Links van haar staan haar aanstaande schoonouders en uiterst links haar broer Anant Ambani. Beeld AFP

Een bruiloft duurt in India altijd een paar dagen, dus het feest is al even bezig. Zo hielden Isha en Anand zondag hun sangeet, een avond vol zang en dans die traditioneel aan de formele verbintenis voorafgaat. Beroemdheden en zakenlui werden met honderd gecharterde vliegtuigen naar India gevlogen. En zo stond Hillary Clinton in het stadspaleis van Udaipur op de dansvloer met de Indiase filmster Shah Rukh Khan, terwijl Beyoncé eerder op de avond nog een privéconcert had gegeven – cadeautje van papa.

De bruid Isha Ambani (links), samen met Hillary Clinton (midden) en haar moeder Nita Ambani. Beeld AP

De trouwerij is al de derde grote bruiloft in India in korte tijd. Vorige maand gaven Bollywood-sterren Deepika Padukone en Ranveer Singh elkaar in Italië het jawoord, waarna ze vier grote feesten in eigen land vierden. Begin december volgde heel India het huwelijk van filmster Priyanka Chopra en de Amerikaanse zanger Nick Jonas op sociale media. (Bij de laatste gelegenheid was Isha Ambani overigens het bruidsmeisje.)

In India bestaat zoiets als een ‘trouwseizoen’: in november en december, als het minder warm is, en de sterren en planeten gunstig staan voor het aangaan van een levenslange verbintenis, zie je elke avond processies door de stad trekken. De koperblazers en drummers gaan voorop, daarachter volgt de bruidegom met het jongste kind van de familie op een versierd paard, of, als hij rijk is, een olifant. De goudprijs gaat tijdens het trouwseizoen wereldwijd omhoog, omdat Indiërs hun dochters zoveel sieraden meegeven.

Terwijl Indiase armen zich vaak in de schulden werken om hun kinderen uit te huwelijken (ook van hen wordt verwacht dat zij honderden mensen uitnodigen), is het voor de rijken juist hét moment om hun rijkdom tentoon te spreiden – en de laatste jaren lijken deze feesten alleen maar extravaganter te worden. Persbureau Bloomberg schat dat de bruiloft van Isha Ambani en Anand Piramal 88 miljoen euro kost.

Grote tenten

Meestal vinden trouwfeesten plaats in grote tenten, die in tuinen en parken staan opgesteld, maar de bruiloft van Ambani werd woensdag gehouden in haar ouderlijk huis: een gebouw van 27 verdiepingen in Mumbai dat ‘Antilla’ heet, en één van de duurste woningen ter wereld is. Behalve bioscopen, zwembaden en als riante tuinen ingerichte buitenterrassen, heeft Antilla zijn eigen galerie en balzalen. Voor gasten is er een parkeergarage van zes verdiepingen met 160 parkeerplaatsen, en met drie landingsplaatsen is het goed bereikbaar per helikopter. De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door een kleine 600 man personeel.

Indiase kranten hielden woensdag een liveblog bij, waarop ’s morgens al foto’s en filmpjes verschenen van het rijkelijk met bloemen en lichtjes opgetuigde gebouw. Daarna volgden plaatjes van de arriverende gasten; Bollywoodsterren, zakentyconen, Indiase politici, en vrienden als Hillary Clinton en journaliste Ariana Huffington. De bruidegom kwam, geheel in stijl, niet te paard of olifant, maar met een Rolls Royce.