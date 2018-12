Rijksmuseum weer best bezochte museum van Nederland: 2,3 miljoen bezoekers

Voor het eerst sinds 2014 is ook het aantal Nederlandse bezoekers van het museum gestegen, constateert directeur Taco Dibbits vergenoegd. Na de langdurige verbouwing en de heropening van het Rijks in april 2013 waren veel Nederlanders komen kijken – in vaktermen wordt dit de ‘openingsbonus’ genoemd – maar velen waren daarna niet meer teruggekeerd.

In 2018 stijgt het aantal Nederlandse bezoekers met 70 duizend tot 875 duizend. Het aandeel van het aantal Nederlanders in het totaalbezoek blijft echter wel gelijk: 37 procent. De bezoekerstoename in 2018 is vooral op het conto van buitenlanders te schrijven; het Rijks verwacht dit jaar een kleine 1,5 miljoen toeristen te verwelkomen, 110 duizend meer dan het jaar daarvoor. De succesvolste tentoonstelling was High Society (240 duizend toeschouwers).

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum is niet meer het best bezochte museum van ­Nederland door een bezoekersdaling van 90 duizend tot 2,17 miljoen. Wellicht heeft die te maken met de beslissing in maart van dit jaar dat tickets voor het museum alleen nog maar online kunnen worden gekocht. Daardoor wordt het publiek wel beter over de dag gespreid. Volgens directeur Axel Rüger is er sindsdien een ­hogere bezoekerswaardering.

Zijn museum heeft dit jaar een ­‘explosieve’ groei op sociale media ­gehad, met name op Instagram en ­Facebook. Hierdoor heeft het Van Gogh Museum zich naar eigen zeggen in de socialemedia-top-5 van de museumwereld genesteld, naast het MoMA (Museum of Modern Art) en het Metropolitan Museum of Art in New York, het Louvre in Parijs en de Saatchi Gallery in Londen.

Top-5 in Amsterdam

De gehele top-5 van Nederlandse musea staat in Amsterdam, met op de derde plek het Anne Frank Huis (1,2 miljoen bezoekers), gevolgd door het Stedelijk Museum (695 duizend) en het Nemo Science Museum (670 duizend). Deze drie musea ­behalen dit jaar naar verwachting ­nagenoeg hetzelfde bezoekersaantal als in het jaar daarvoor.

Het Stedelijk Museum zegt de best bezochte zomer ooit te hebben gehad; 263 duizend mensen kwamen toen af op de tentoonstelling met werk van Studio Drift. Dat resultaat is temeer opmerkelijk omdat het hier een haastig ingeplande expositie betrof, nadat die over de Italiaanse ontwerper Ettore Sottsass (1917-2007) in januari was afgelast vanwege een conflict met diens erfgenamen. Sinds eind 2017 wordt de vaste collectie van het museum in de kelderzaal getoond onder de naam Stedelijk Base. Die verandering lijkt nauwelijks voor meer bezoekers te hebben gezorgd.

Het in 2016 geopende Moco Museum, gevestigd tussen het Van Gogh en het Rijks, boekt wel spectaculaire resultaten. In 2018 verwacht dit particuliere museum, dat vooral werk van straatkunstenaar Banksy toont, 550 duizend bezoekers, 150 duizend meer dan vorig jaar. Het totaalbezoek aan de musea op het Museumplein komt daarmee op ruim 5,7 miljoen.