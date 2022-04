Rijksmuseum koopt kostbaar Meissen-porselein, Joods bezit in nazitijd, terug dat het eerder moest afstaan

Koffie- en theeservies, veelkleurig beschilderd met chinoiserieën en het wapen van de Venetiaanse familie Morosini, Meissener Porzellan Manufaktur, 1731. Beeld Frans Pegt

Mara Lagerweij, roofkunstspecialist van het Rijksmuseum in Amsterdam, kan haar enthousiasme nauwelijks verhullen. Voor het eerst besteedt haar museum prominent aandacht aan het werk van het vierkoppige team waarvan zij deel uitmaakt. Vanaf woensdag wordt op de Eregalerij een half jaar lang Meissen-porselein tentoongesteld met een aangrijpende historie.

Al tien jaar doet het Rijksmuseum herkomstonderzoek – veel musea in Nederland hebben zich daartoe verplicht. Lagerweij en haar collega's speuren in de eigen collectie naar voorwerpen die door Joden onvrijwillig zijn afgestaan tussen 1933, toen in Duitsland het nazibewind van Adolf Hitler aan de macht kwam, en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een enorme klus; het Rijks heeft sinds 1933 ongeveer 80 duizend objecten verworven. Het museum betaalt het onderzoek zelf, legt Lagerweij uit. ‘Omdat we belangrijk vinden dat dit wordt verricht.’

In de afgelopen jaren hebben enkele musea in Nederland mogelijke roofkunst uit de eigen collectie geëxposeerd. Dat het Rijksmuseum dit nu ook doet, komt door twee gebeurtenissen: de instelling moest het Meissen-porselein afstaan, maar kon onlangs weer een deel daarvan terugkopen.

Het witte goud

Chinees en Japans porselein werd in de 17de eeuw op grote schaal aangevoerd naar Europa. Daar wist men niet hoe dit kostbare keramiek werd gefabriceerd. In Dresden werd het geheim achter het ‘witte goud’ ontrafeld; in 1710 werd nabij de Duitse stad de later beroemd geworden Meissen porseleinfabriek opgericht. Die bestaat nog steeds.

De familie Oppenheimer, 1 augustus 1931. Bovenste rij: Franz Moritz Herzberg en zijn vrouw Marie Louise Herzberg-Oppenheimer (dochter), Karl Oppenheimer (zoon). Onderste rij: Margarethe Oppenheimer, Karl (later Charles Francis) Herzberg, Franz Oppenheimer, Hans (later John) Peter Herzberg. Beeld Collectie familie Oppenheimer

In de eerste decennia van de 20ste eeuw legde het Berlijnse echtpaar Franz en Margarethe Oppenheimer een topverzameling aan van Meissen-porselein uit de vroege periode. Zij brachten meer dan driehonderd objecten bij elkaar (een object kan een heel servies zijn). Hun leven veranderde ingrijpend nadat de nazi’s de macht hadden grepen – ze waren Joods. In 1936 konden ze na betaling van een torenhoge belasting naar Wenen verhuizen. Twee jaar later sloegen zij opnieuw op de vlucht, kort voordat Duitsland Oostenrijk annexeerde. Ze belandden in New York, waar Margarethe in 1949 overleed en Franz een jaar later.

Zowel in Berlijn als in Wenen namen de nazi’s delen van hun collectie in beslag. Maar de Oppenheimers wisten veel en bloc te verkopen aan Fritz Mannheimer, een tot Nederlander genaturaliseerde Duitser die ook Joods was en eveneens Meissen-porselein verzamelde.

Ongekende kunstverzameling

Mannheimer richtte in 1920 een filiaal in Amsterdam op van Mendelssohn & Co, een prestigieuze bank in Berlijn. Hij verdiende veel geld op de krediet- en valutamarkt en regelde in de jaren dertig heel wat staatsleningen in Europa. Hij hielp ook Joden die door de nazi’s werden bedreigd. Op kosten van zijn onderneming vergaarde hij een kunstverzameling die zijn gelijke niet kende in Nederland.

Klokkast met Arachne en Athene, Meissener Porzellan Manufaktur, 1727. Beeld Carola van Wijk

Die stond voor een groot deel opgesteld in zijn riante huis pal achter het Rijksmuseum. Dat kreeg de bijnaam ‘Villa Protski’ – Mannheimer werd een protserige levensstijl verweten, onder meer omdat hij zich in Amsterdam in een Rolls-Royce liet vervoeren. De speling van het lot wil dat in deze villa nu de kantoren zijn van de directie en staf van het Rijksmuseum.

In 1938 werd Mendelssohn & Co door de nazi’s gesloten – de Berlijnse bank had Joodse eigenaars. Mannheimer raakte daarna in financiële moeilijkheden. Het jaar daarop trouwde hij met de jonge vrouw die hem vanwege een hartkwaal verzorgde. Acht weken later overleed hij, 48 jaar oud.

Zijn bankfiliaal in Amsterdam ging meteen failliet, er bleek een enorme schuld te zijn. In 1940 werd de curator gedwongen veel kunstschatten van Mannheimer, waaronder het Meissen-porselein, te verkopen aan de Duitse bezetter. Die waren bestemd voor het Führermuseum dat Hitler wilde stichten, maar dat nooit werd gerealiseerd. Na de oorlog kwam de kunst terug naar Nederland. In 1952 werd het merendeel aan het Rijksmuseum toegewezen. Vijfhonderd objecten worden vandaag de dag nog steeds getoond in de vaste collectie, het bewijs dat Mannheimer een fenomenale verzamelaar was.

Gecompliceerd onderzoek

In 2015 ontving de Nederlandse Staat een claim van erfgenamen van Franz en Margarethe Oppenheimer. Zij eisten het Meissen-porselein op dat aan Mannheimer was verkocht. Wie deze nabestaanden zijn, weet het Rijksmuseum niet precies: er is alleen contact met hun advocaat. Het onderzoek dat vervolgens werd verricht, was extra gecompliceerd. Mannheimer en het echtpaar hebben geen administratie achtergelaten van hun aankopen, mogelijk om de nazi’s niet wijzer te maken. ‘Veel is achterhaald door circumstantial evidence’, zegt Lagerweij.

De Restitutiecommissie, de instantie die de Nederlandse regering adviseert over claims op roofkunst, oordeelde in 2019 dat het porselein aan de erfgenamen zou moeten worden overgedragen: 92 objecten uit het Rijksmuseum plus 17 stukken uit twee andere musea. Aannemelijk is, aldus de Restitutiecommissie, dat de Oppenheimers die hebben verkocht om hun vlucht te financieren. Het advies werd overgenomen.

Chocoladestel, Meissener Porzellan Manufaktur, ca. 1740. Beeld Rik Klein Gotink

In september 2021 kwam al het teruggegeven porselein in één klap op de markt: het werd geveild in New York. Het Rijksmuseum hoopte alles te kunnen kopen, want het wilde de collectie terug die zich volgens Femke Diercks, hoofd toegepaste kunst, in kwaliteit kan meten met de vermaarde Porzellansammlung in Dresden. Dankzij steun van fondsen en een particulier kwam hiervoor 7,2 miljoen euro beschikbaar.

Bij het begin van de veiling bleek echter dat er veel hoger wordt geboden dan verwacht. ‘We hadden ons heel goed voorbereid, maar werden toch overvallen’, zegt Diercks. Razendsnel moesten keuzen worden gemaakt. ‘Het was een soort war room hier.’ Het Rijksmuseum bemachtigde 61 van de 109 objecten die waren gerestitueerd.

De erfgenamen weten dat deze aankopen nu worden getoond op de Eregalerij en dat daarbij ook de geschiedenis van de collectie wordt verteld. Zij stelden een foto beschikbaar van hun familie, genomen op de 60ste verjaardag van Franz Oppenheimer. Dat was op 1 augustus 1931, anderhalf jaar voordat Hitler aan de macht kwam.