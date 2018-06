Rijksmuseum komt met Escape Game: slimme manier om nieuw publiek te trekken of goedkoop?

Bezoekers van het Rijksmuseum kunnen deze zomer een variant op de escaperoom spelen. In de zogeheten Escape Game gaan bezoekers op zoek naar een verloren pagina uit een boek. Ze moeten die door het oplossen van puzzels, raadsels en opdrachten zien te vinden. Aanwijzingen zitten verstopt in kunstwerken verspreid door het museum.

Het spel is ontwikkeld met een van de bekendste magiërs van Israël, Magus Cagliostro, en de Nederlandse scenarist Luuk van Bemmelen. Hij schreef onder meer mee aan de series Soof en Penoza. Er zijn twee varianten van het spel beschikbaar: een voor families met kinderen en een voor gevorderde spelers. Het spel kost, bovenop de normale toegangsprijs, €17,77 per groep van maximaal vijf personen.

‘In de museumwereld wordt steeds meer de nadruk gelegd op beleving’, signaleert hoogleraar Dolly Verhoeven van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in publieksgerichte geschiedenis en was zijdelings betrokken bij een escaperoom in Museum het Valkhof. ‘Het gaat niet meer om een paar vitrines met wat objecten erin en een klein tekstbordje erbij, of wat schilderijen aan de wand. Mensen willen ondergedompeld worden en de geschiedenis ervaren. Daar spelen musea op in door dit soort activiteiten aan te bieden. Door mee te doen aan zo’n spel gaan bezoekers met andere ogen naar de collectie kijken.’

Nieuw publiek

Het is volgens Verhoeven belangrijk om te zoeken naar manieren waarop musea een nieuw publiek kunnen bereiken. ‘Ik snap dan ook dat het Rijksmuseum met deze vorm experimenteert. Vooral onder jongeren zijn escaperooms heel populair. Deze generatie is voor musea lastig te bereiken. Ik denk dat vooral jongvolwassenen en dertigers een groep zijn die geïnteresseerd is in dit soort uitjes.’

Verhoeven plaatst wel een kanttekening. ‘Escaperooms zijn populair en het risico bestaat dat musea een slap aftreksel maken. Dat zie je ook met educatieve games op de computer: ze spreken de doelgroep net niet aan omdat de nadruk teveel ligt op het educatieve. De kunst is om het zo in te richten dat het de doelgroep ook aanspreekt. Het moet niet vooral om educatie gaan met een escaperoom-sausje eroverheen.’

Achterhuis

Twee jaar geleden veroorzaakte een jonge Brabantse ondernemer veel ophef door een escaperoom met Anne Frank als onderwerp te beginnen. Deelnemers moesten uit een bunker die was ingericht als het Achterhuis ontsnappen. ‘Het getuigt van weinig inlevingsvermogen voor de overlevenden van de Shoah om het Achterhuis als decor voor een spel als escape-room te gebruiken’, zei de Anne Frank Stichting destijds. ‘Die escaperoom was geen enorm succes’, weet universitair docent Nederlandse geschiedenis Jouke Turpijn van de Universiteit van Amsterdam.

Het verbaast hem dat het Rijksmuseum ook inhaakt op de escaperoomhype. ‘Ik vind het een beetje goedkoop. Hebben ze dat nou werkelijk nodig om mensen te betrekken bij hun museum?’ Turpijn memoreert dat het museum voor de grondige verbouwing van plan was een beter evenwicht tussen kunst en geschiedenis weer te geven. ‘Dat is niet gelukt: kunst wint het de hele tijd van geschiedenis. En zo’n game maakt het er niet beter op.’