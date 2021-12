Rijksmuseum komt in 2023 met grote Vermeer-tentoonstelling

Ook Vermeers ‘Meisje met de parel’ (1665) uit het Mauritshuis in Den Haag reist in 2023 naar Amsterdam. Beeld Mauritshuis, Den Haag

Het is voor het eerst dat het museum, dat zelf vier schilderijen van de 17de-eeuwse Delftse schilder in bezit heeft, een tentoonstelling wijdt aan zijn oeuvre van Johannes Vermeer. Directeur Taco Dibbits: ‘Wij kunnen met deze tentoonstelling een nieuwe generatie op het hoogste niveau kennis laten maken met Vermeers schilderkunst, en resultaten van het nieuwste onderzoek presenteren.’

Bij de samenstelling van de tentoonstelling en het onderzoek naar Vermeer werkt het Rijksmuseum samen met het Mauritshuis. Daar zal het Meisje met de parel worden gemist, verwacht directeur Martine Gosselink, ‘maar een Vermeer-tentoonstelling zonder het Meisje is nou eenmaal geen Vermeer-tentoonstelling’.

Het oeuvre van Johannes Vermeer (1632-1675) is met ongeveer 35 schilderijen klein. Omdat het over de wereld is verspreid, zijn er zelden overzichtstentoonstellingen te zien. De laatste grootste Vermeer-tentoonstelling in Nederland vond in 1996 plaats in het Mauritshuis. Toen waren er 22 schilderijen bijeengebracht. Die expositie is met ruim 450 duizend bezoekers nog steeds de best bezochte van het Haagse museum. Hoeveel Vermeers er in het voorjaar van 2023 precies in Amsterdam zijn te bewonderen en om welke werken het gaat, maakt het Rijksmuseum later bekend.