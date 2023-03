Rijksmuseum-expositie over slavernij nu te zien in hoofdkantoor Verenigde Naties in New York

Een mini-versie van de tentoonstelling Slavernij in de entreehal van het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Beeld Richard Koek

Gerinkel kaatst over de geschaakte marmervloer van de Verenigde Naties in New York. Curator Maria Holtrop (37) knielt en tilt, ondersteund door drie mannen, een roestige schakelketting uit zijn kist. ‘Voorzichtig!’ Ze draperen het loodzware ding voor een houten schavot met daarin negen gaten: ooit werden hier mensenbenen in vastgeklemd.

Deze voetboei vormt het macabere middelpunt van een expositie over slavernij, die het Rijksmuseum deze week in het VN-hoofdkwartier heeft geopend. Een mini-versie van de Amsterdamse tentoonstelling Slavernij, die door coronarestricties in de zomer van 2021 slechts beperkt toegankelijk was.

De Zuid-Koreaanse Seunggeon Lee met zijn zoons Junyong (11) en Taeyoon.

De VN houden in de entreehal doorlopend exposities. Elke dag passeren hier vele duizenden mensen de revue: diplomaten, journalisten en tourgroepen vol toeristen. ‘Ik ben blij dat meer mensen deze geschiedenis nu te zien krijgen’, zegt Holtrop tijdens de opbouw. Een paar dagen later draalt Seunggeon Lee (46) met zijn zoons Junyong (11) en Taeyoon (9) voor het schavot. De Zuid-Koreaanse toerist worstelt met zijn uitleg. ‘Ik vind ze te jong voor zoiets vreselijks als slavernij’, zegt hij. ‘Tegelijk is het zo belangrijk. Ik heb ze maar uitgelegd dat hier gevangenen in werden vastgehouden.’

Verbrand en onthoofd

De expositie richt zich op de persoonlijke verhalen van tien historische individuen onderworpen aan of betrokken bij de Nederlandse slavernij. Zoals Lokhay, wier borst na een ontsnappingspoging op Sint Maarten werd afgesneden. Surapati, die stierf nadat hij op Java tegen de VOC in opstand was gekomen. Of Wally, die zijn Nederlandse slavenhouders in Suriname ontvluchtte en vervolgens levend werd verbrand en onthoofd.

Christal Edwards en haar dochter Kaddiah uit Guyana.

Zuchtend leest Christal Edwards (39) dat verhaal. Via de spiegel bestudeert ze het gezicht van haar dochter Kaddiah (13). ‘Dit is voor ons meer dan verre geschiedenis’, zegt Edwards. Ze zijn afkomstig uit Guyana, buurland van Suriname. ‘De gevolgen van slavernij zijn daar aan de orde van de dag. Nog altijd worden wij, de zwarte bevolking, als minderwaardig behandeld.’

Kaddiahs blik is intussen naar de voetboei afgedreven. ‘Alsof het leven op zo’n plantage nog niet zwaar genoeg was’, zegt ze. ‘Precies’, reageert haar moeder. ‘Daarom is het belangrijk om dit te zien. Zodat niemand ooit kan vergeten wat er is gebeurd.’

Omvergeblazen

De VN hebben het Rijksmuseum zelf benaderd, zegt VN-woordvoerder Jayashri Wyatt. De oorspronkelijke tentoonstelling had haar ‘omvergeblazen’. Op een van de panelen is een wereldkaart afgedrukt die tentoonspreidt waarheen Nederlanders de tot slaaf gemaakte mensen verscheepten. ‘Daarom wilden we juist deze expositie op het hoofdkantoor van de VN hebben’, zegt Wyatt. ‘Deze Nederlandse geschiedenis is onderdeel van een mondiaal verhaal.’

Daar wist zestiger Carol Ciesielski uit Chicago dan weer niets vanaf. ‘Mijn grootouders zijn eind 1800 vanuit Zeeland hierheen geëmigreerd’, zegt de toerist in de VN-lobby. ‘Hij kwam uit Westdorpe, zij uit Zuiddorpe, maar ze ontmoetten elkaar in Indiana.’ Sindsdien is Ciesielski gefascineerd door alles wat maar met haar Zeeuwse wortels te maken heeft. ‘Maar dat Nederland zo’n rol speelde in de wereldwijde slavenhandel – nee, dat heb ik nooit eerder begrepen.’

Ciesielski ziet met lede ogen toe hoe in haar eigen land de slavernijgeschiedenis uit sommige schoolboeken verdwijnt. Verschillende conservatieve staten namen de afgelopen tijd wetten aan die het leraren verbieden om met leerlingen te praten over ‘ongemakkelijke’ onderwerpen, zoals geaardheid, racisme en slavernij. ‘Verschrikkelijk’, zegt ze. ‘Juist pijnlijke geschiedenis behoedt ons voor fouten uit het verleden.’