Nieuws Bezoekersaantallen

Rijksmuseum best bezochte museum van Nederland: 2,3 miljoen bezoekers

Het Rijksmuseum was afgelopen jaar het best bezochte museum van het land. Het museum verwacht in 2018 2,3 miljoen bezoekers te trekken. Daarmee ruilt het van positie met de buren aan het Museumplein. Het Van Gogh Museum was in 2017 het best bezochte museum en komt nu met 2.170.000 miljoen bezoekers op de tweede plaats.