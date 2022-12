Rijks en Amsterdam Museum raken pronkstukken kwijt: zilveren zoutstellen moeten naar erfgenamen Joodse vrouw

De twee zoutvaten uit 1639 van Johannes Lutma, ‘de Rembrandt onder de zilversmeden’, die het Rijksmuseum moet overdragen aan de nabestaanden van de Joodse Emma Budge. Beeld Rijksmuseum

Vier 17de-eeuwse zoutvaten, die volgens een toetsingscommissie onvervangbaar zijn voor het Nederlands cultuurbezit, worden teruggegeven aan de nabestaanden van de Joodse Emma Budge (1852-1937). Het gaat om een paar uit het Rijksmuseum in Amsterdam en een paar uit het Amsterdam Museum. Bij beide musea stonden de zoutstellen sinds de aankoop in 1960 op zaal. Ze zijn gemaakt door Johannes Lutma (1584-1669), die ‘de Rembrandt onder de zilversmeden’ wordt genoemd.

De teruggave is het gevolg van twee oordelen van de Restitutiecommissie, de instantie die het Rijk en andere partijen adviseert over claims op mogelijke roofkunst. Deze commissie acht het aannemelijk dat Emma Budge het bezit van de zoutvaten gedurende de nazitijd in Duitsland onvrijwillig is kwijtgeraakt. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur heeft daarna bepaald dat de zoutvaten uit het Rijksmuseum moeten worden afgestaan aan de erfgenamen, ondanks de grote culturele waarde voor Nederland. Ook de gemeente Amsterdam, eigenaar van de zoutvaten uit het Amsterdam Museum, heeft met restitutie ingestemd.

Daarnaast worden nog twee kunstvoorwerpen teruggegeven aan de anonieme erfgenamen van Budge. Het gaat om een zogeheten bekerschroef die is gemaakt door Andries Grill (1604-1665) en een Sultanabadschaal, die vermoedelijk tussen 1285 en 1400 in Iran is vervaardigd. Deze waren in het bezit van het Kunstmuseum Den Haag.

Fortuin gemaakt in Amerika

Emma Budge werd als Emma Ranette Lazarus in Hamburg geboren. Zij trouwde met Heinrich Budge, die ook van Joodse afkomst was en in Amerika werkte. In 1903 keerde het stel gefortuneerd naar Hamburg terug. Daar woonden zij in een villa die als het Budge-Palais bekend stond. Henry Budge – hij had een Amerikaanse voornaam aangenomen – stierf in 1928, Emma Budge in 1937. Zij hadden geen kinderen.

Emma Budge had hun vermogen en kunstverzameling willen nalaten aan de stad Hamburg, maar veranderde haar testament nadat het nazi-bewind van Adolf Hitler aan de macht was gekomen. Niettemin wisten de nazi’s toch veel van hun bezit in handen te krijgen. De kunstverzameling werd in 1937 in Berlijn geveild. Na de oorlog kregen de erfgenamen van Budge een schadevergoeding, maar die hield niet verband met de kunstverzameling.

Willem Dreesmann

Via verschillende eigenaren kwamen de vier zoutvaten ergens voor 1950 terecht bij Willem Dreesmann (1885-1954), de bestuursvoorzitter van de warenhuisketen Vroom & Dreesmann (later V&D). Hij was een verzamelaar van kunst. In 1960, zes jaar na zijn dood, werden de zoutvaten opnieuw geveild. Zij werden gekocht door de gemeente Amsterdam voor 132 duizend gulden. Eén paar werd doorverkocht aan de Staat der Nederlanden ten behoeve van het Rijksmuseum, het andere ging naar het Amsterdam Museum.

Volgens de Restitutiecommissie is het testament van Budge anders uitgevoerd dan de bedoeling was en hebben de erfgenamen niet vrij kunnen beschikken over de opbrengsten van de veiling van de kunstverzameling. Eerder hebben de erfgenamen een bronzen beeld van Mozes gerestitueerd gekregen dat wordt toegeschreven aan Alessandro Vittoria (1525-1608). Dat behoorde toe aan Museum De Fundatie in Zwolle.