Rihanna heeft voorlopig genoeg aan zichzelf, leek ze met haar pauzeoptreden tijdens de Super Bowl te willen zeggen

Het optreden van Rihanna zondagnacht in de pauze van de Super Bowlfinale. Beeld Getty Images for Roc Nation

Een uitzinnig spektakel vol verrassingen en verbluffende gastoptredens? Nee, dat was de halftime-show van Rihanna zondagnacht niet. Anders dan vorig jaar, toen bij een spectaculaire en hartverwarmende hiphopshow bijna vergeten helden als 50 Cent kwamen opdraven naast Dr. Dre en Snoop Dogg, draaide de pauze in de wedstrijd tussen Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs om één persoon en verder niemand.

Hoewel Rihanna, samen met Beyoncé en Taylor Swift nog altijd de grootste popster van de Verenigde Staten, nog iemand in de schijnwerpers van het State Farm Stadium in Glendale, Arizona wist te zetten. De zangeres en gevierde zakenvrouw liet met een kunstzinnig openvallend, felrood pak zien dat zij duidelijk in verwachting was van een tweede kind, negen maanden na de geboorte van haar eerste. Het nieuws ‘Rihanna is weer zwanger’ vloog nog tijdens haar optreden het stadion uit en werd na de show ook maar even bevestigd door team-Rihanna. Toch nog een kleine verrassing.

Minimalistische setting

Haar halftime-show tijdens de Super Bowl, in de Verenigde Staten zo’n beetje het hoogste wat je als artiest kunt bereiken, was wel een van de meest gestileerde shows ooit vertoond tijdens een American footballwedstrijd. En zo’n beeldschone, bijna minimalistische setting konden de miljoenen tv-kijkers afgelopen nacht wel verwachten.

Want Rihanna tekende de laatste jaren van haar live-carrière voor basale en strak omlijnde decors en koele en uitgekiende mode-ontwerpen, zoals bij haar laatste show in de Amsterdamse Arena in 2016, toen zij werk van haar laatste album Anti vertolkte in een Mad Maxachtige monnikspij. Rihanna, die al vier jaar niet op een podium verscheen en al bijna acht jaar geen nieuw album meer heeft uitgebracht, vierde met haar halftime-show een kleine comeback en daarin trok zij haar artistieke lijn dus door.

Het openingsbeeld was vanaf de aftrap sensationeel. Over de hele breedte van het veld daalden kleine, zwevende podia vanuit de nok van het stadion richting de begane grond, op en neer, als een golvende trap uit de hemel. De zangeres uit Barbados verscheen op zo’n vliegende vloer als een ster uit diezelfde hemel: een eenzame rode gedaante te midden van honderd krioelende, witte figuranten. De in wonderlijke skipakken gestoken dansers vormden een kwartier lang een bewegend decor voor de popster, die een vloeiende en vlotte medley van haar hitwerk aan elkaar knoopte.

Rihanna had haast, net als alle artiesten die haar voorgingen op hetzelfde podium: de zangeres zong soms een enkele zin van een refrein, om daarna gelijk weer door te stoten naar een volgende kraker. Een stampende danceversie van Where Have You Been duurde slechts vier vierkwartsmaten en werd op de huid gezeten door Only Girl (in the World). Prachtig was haar vertolking van een enkele tekstregel uit Pour it Up, waarbij Rihanna weer als eenzame verschijning rechtop stond tussen een wuivend bos van in de lucht gestoken dansersbenen: ‘All I see is dolla signs, money on my mind.’

Dansers in rood en blauw licht

Zelfs een ultrakorte halftime-show heeft een finale nodig, liet Rihanna zien. Bij de laatste twee fragmenten van liedjes werd het hele sportveld bezet door dansers, in rood en blauw licht, als de kleuren van de Amerikaanse vlag waar de dansers als witte sterren doorheen dansten. ‘Now that it’s raining more than ever, know that we’ll still have each other’, citeerde Rihanna uit haar krachtballade Umbrella.

Zij nam daarna moederziel alleen plaats op een zwevende podiumplaat en steeg langzaam op, begeleid door een orkest van strijkers. Bij het emotionele slotakkoord Diamonds leek Rihanna opnieuw haar moederschap te vieren. ‘Find light in the beautiful sea, I choose to be happy’, zong zij, terwijl zij haar handen liefdevol naar haar buik bewoog. ‘You and I, you and I, we’re like diamonds in the sky.’

Als er al een statement werd gemaakt tijdens Rihanna’s pauzeshow, dan was het dit gebaar. Rihanna heeft voorlopig genoeg aan zichzelf, leek zij te willen zeggen. Dat langverwachte nieuwe album, waar haar fans al acht jaar op wachten, kan nog wel even op zich laten wachten.