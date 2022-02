Rienke Enghardt werkte samen met 160 kunstenaars uit 32 landen: ‘Eigenzinnigheid vind je overal’

Weather Report, Desiree Alvarez (linksboven, New York), Harry van der Woud (rechtsboven, Amsterdam), Rienke Enghardt (midden) Usha Seejarim (linksonder, Johannesburg), Tran Trong Vu (rechtsonder, Hanoi) (2020). Beeld Rienke Enghardt

Inmiddels staat de teller op 150 werken van 160 kunstenaars uit 32 landen en is het project ‘zo’n beetje geografisch voltooid’. Een selectie van de tekeningen is nu te zien in Wunderkammer in Amsterdam.

Weather Report, de titel van de tekeningenreeks, begon in 1991 met ‘een persoonlijke queeste’. Enghardt besloot vanuit haar geboorteplaats Den Haag, waar ze ook naar de kunstacademie ging, naar Surabaya te reizen, de geboorteplaats van haar vader. Voorafgaand aan de reis over land en zee bedacht ze een manier om samen met de mensen die ze zou ontmoeten kunst te maken.

Het concept is sindsdien vrijwel ongewijzigd: Enghardt maakt een reistekening, die ze in vieren snijdt om vervolgens elk kwart aan andere kunstenaars te geven. Die tekenen of schilderen daar een stuk aan en sturen het resultaat terug naar Enghardt, die tot slot alles aan elkaar lijmt. Voilà, een kunstwerk van vijf kunstenaars is geboren. Het moment dat de retourenveloppe opengaat, is het spannendst, zegt Enghardt: ‘Waarom denk je dat ik dit zo lang heb volgehouden?’

De kunstenaars met wie ze samenwerkt verschillen niet alleen van elkaar wat woonplaatsen betreft. Sommigen, zoals de Duitse kunstenaar Willehad ‘Wayne Horse’ Eilers, hebben net als Enghardt een achtergrond in streetart, maar er doen ook performancekunstenaars en keramisten mee aan het project. Sommige kunstenaars die Enghardt decennia geleden ontmoette, zoals Ade Darmawan uit Jakarta en het collectief Gang of Five uit Vietnam, zijn inmiddels wereldberoemd geworden.

Weather Report, Lucy Griggs (linksboven, Melbourne), Walter van Broekhuizen (rechtsboven, Amsterdam), Rienke Enghardt (midden), Lisa Lawly (linksonder, New York), Ade Darmawan (rechtsonder, Jakarta), 2000 Beeld Rienke Enghardt

De kunstenaar, die al twintig jaar een atelier heeft op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord, probeert in haar internationale kunstprojecten steeds haar grenzen te verleggen. Het bracht haar naar gebieden met grote sociale en politieke problemen, zoals Kosovo, Birma en Nicaragua. Op zulke plekken beschildert ze met kinderen en kunstenaars bijvoorbeeld leegstaande gebouwen of maakt ze met kinderen grote tekeningen die ze aan een vlieger hangen. Op alle plekken waar ze komt, zoekt ze nieuwe kunstenaars voor Weather Report: ‘Samen tekenen is een laagdrempelige manier om contact te maken, ook omdat er soms een taalbarrière is.’

Weather Report heeft niks met het meteorologische weer te maken, maar meet wel steeds de temperatuur van het culturele klimaat wereldwijd, zegt Enghardt. Het contact met kunstenaars over de hele wereld heeft haar wereldbeeld mede bepaald: ‘Wat ik heel geruststellend vind, is dat ik heb gezien dat mensen niet klein te krijgen zijn. Welke politieke of maatschappelijke situatie er ook is: creatieve eigenzinnigheid vind je overal.’

Er was vorige week een bezoeker die afgaf op de optimistische uitstraling van Weather Report, zegt Enghardt: ‘Dan heb je het écht niet begrepen. Wanneer je je in een uitzichtloze situatie bevindt, is de grootste wraak te proberen er iets van te maken.’

Weatherproof is t/m 13/3 te zien in Wunderkammer, Amsterdam.