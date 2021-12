Riders Republic is een paradijs voor de fans van extreme sporten (en brekebenen) ★★★★☆

Je nek breken zonder je nek te breken - Riders Republic beloont roekeloos gedrag. Beeld Ubisoft

Vakantie begint onder de invloed van het virus in al zijn varianten te vervagen tot een begrip uit een ver verleden. Dus groot was de blijdschap dat we de afgelopen weken niet een, niet twee – nee, liefst zeven grote bekende Amerikaanse natuurparken mochten bezoeken.

Dat de visite zich virtueel moest voltrekken kon de pret niet drukken, in een van de origineelste games van 2021: Riders Republic. Dat bestaat uit een bonte verzameling van extreme sporten: skiën, mountainbiken, snowboarden en wingsuit- en jetpackvliegen buiten de gebaande paden. Die disciplines kunnen in een wedstrijd moeiteloos in elkaar overgaan – alsof we meedoen aan een opmerkelijke quadrathlon.

De ‘republiek’ van de riders openbaart zich aan de gamer als een landkaart met een mashup van de zeven natuurparken. Een reusachtige hand heeft Grand Teton, El Capitan, Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands en Mammoth Mountain bij elkaar geveegd. Herkenbaar zijn liefst 45 bestaande bezienswaardigheden, maar die liggen nu stukken dichter bij elkaar dan in werkelijkheid. Het is alsof een vakantiefolder tot leven is gekomen.

Over de kaart verspreid zijn tal van locaties te vinden die dienen als het beginpunt van een wedstrijd met andere gamers of virtuele tegenstanders die door de computer worden bestuurd. Die krachtmetingen komen erop neer dat iedereen zich met ware doodsverachting van berghellingen werpt, in een bloedstollende vaart, over een parcours met controlepunten en hindernissen.

Halsbrekende toeren

De ene extreme sport is wat moeilijker dan de ander – een wingsuit c.q. jetpack bedwingen kost aanzienlijk meer moeite, maar de game doet zijn best om het novieten niet al te veel tegen te maken. Er is zelfs een optie om de tijd terug te draaien. Zo kunnen we terugkeren tot net voor het moment waarop we eerder iets te overmoedig een bocht afsneden, een peilloos ravijn in. In het echte leven zou niemand deze halsbrekende capriolen in zijn hoofd halen, maar dat is het mooie van gamen.

Riders Republic is een game die voldoet aan het bekende sportmotto ‘dat deelnemen belangrijker is dan winnen’. Ook als we constant als laatste over de finish denderen hebben we ontiegelijk veel lol beleefd aan de doldrieste weg ernaartoe. De game is ook royaal in beloningen: ook een vijfde of zesde plaats levert nieuw materieel op of punten die zijn in te ruilen tegen nieuwe outfits - tot aan een giraffepak toe.

De natuur en landschappen in Riders Republic nodigen uit tot urenlang zorgeloos rondtoeren. Beeld Ubisoft

Voor wie gewoon wat rond wil fietsen, skiën of vliegen is er een ‘zen-modus’, waar je de omgeving kunt verkennen in eigen tempo, zonder stopwatch of finishvlag, als een toerist, net als in het racespel Forza Horizon.

Het allerleukste zijn de momenten, om het uur, waarop de game alle spelers oproept om alles uit hun landen te laten vallen en aan een massarace mee te doen. Die evenementen zijn een soort battle royale – bekend van Fortnite of PlayerUnknown’s Battlegrounds – maar dan zonder geweren. Op spelcomputers als de PlayStation en de Xbox tuimelen elk uur meer dan twintig waaghalzen over elkaar, op pc’s is het gekkenhuis met meer dan 50 deelnemers.

Hinderlijke sponsoring

De enige twee vlekjes op het blazoen van Riders Republic hebben alles te maken met de presentatie van de game. Net als in de werkelijkheid zijn de extreme sporten in de game volledig in handen van de commercie. Games waren ooit het laatste reclamevrije bastion van entertainment, maar Riders Republic laat zien dat die tijd voorbij is. De gierput van de sponsoring staat wijd open.

Tenslotte is ervoor gekozen om de sportieve uitspattingen met een verhaaltje te omhullen nog dunner dan een velletje toiletpapier. We worden aangesproken en aangemoedigd door een voormalige kampioen die zich zo cool probeert voor te doen, dat hij met elke zinsnede meer begint te lijken op de acteur Steve Buscemi in de meme ‘How Do You Do, Fellow Kids?’. Het is ook een ‘hippe’ vogel die geen moment zijn kaken op elkaar houdt.

Riders Republic heeft die malligheid helemaal niet nodig. Het is al prettig idioot genoeg van zichzelf.

De massaraces zijn het vermakelijkste onderdeel van Riders Republic. Beeld Ubisoft