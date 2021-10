‘Riders of Justice’ is een meesterlijke cocktail van bizarre humor en inzichtelijke psychologie ★★★★☆

‘Riders Of Justice’ Beeld uit de film

Een achteloos weggegooide sandwich vormt het bewijs. Wie gooit er nou een peperduur Deens broodje na één hap in de prullenbak? Het is zo enorm verdacht, vinden amateurspeurders Otto, Lennart en Emmenthaler, dat de sandwichgooier iets te maken moet hebben met een treinbotsing.

In de geweldige zwarte komedie Riders of Justice hangen een treinongeluk, een broodje, een gestolen fiets en een ontslag allemaal met elkaar samen. Hoe het verband in elkaar steekt, en of er niet ook zoiets bestaat als stom toeval, wordt stukje bij beetje duidelijk in het uiterst slimme verhaal van de Deense regisseur en scenarist Anders Thomas Jensen.

Jensen speelt al jaren een belangrijke rol in het jaloersmakend succesvolle Deense filmlandschap. Als scenarist van regisseurs als Susanne Bier en Kristian Levring is hij dienstbaar en schrijft hij vaak realistische, herkenbare verhalen. Maar wanneer hij zelf films regisseert, komt zijn eigenzinnige smaak onbedwingbaar boven.

Vijf films maakte hij tot nu toe, bevolkt door een staalkaart aan excentrieke personages, variërend van onmachtig tot knettergek. De hoopvolle predikant in Adam’s Apples (2005), de louche slagers in The Green Butchers (2003), de zwakzinnige halfbroers in Men & Chicken (2015): niemand anders dan Jensen had ze kunnen bedenken. Dat geldt ook voor de zonderlinge data-analist Otto (Nikolaj Lie Kaas), altijd op zoek naar correlatie, en de keiharde beroepsmilitair Markus (Mads Mikkelsen, een van Jensens vaste acteurs) in Riders of Justice.

Markus verloor zijn vrouw bij het eerdergenoemde treinongeluk. Hij weet niet hoe hij moet omgaan met het verlies en slaagt er al helemaal niet in zijn tienerdochter Mathilde te steunen. Hulp komt uit onverwachte hoek, wanneer Otto en zijn vrienden Markus opzoeken en een wraakactie op poten zetten.

Met zijn voorliefde voor tegendraadse humor, grof geweld en bizarre verwikkelingen, maakt Jensen het zichzelf niet altijd gemakkelijk. Hij voelt overduidelijk sympathie voor zijn vreemde personages, maar op het publiek komen ze soms afstotelijk over. Vooral zijn vorige film, Men & Chicken, was voor velen net iets te absurd en onsamenhangend.

Ook Riders of Justice, begin dit jaar de openingsfilm van het Rotterdamse filmfestival, kent minder smaakvolle momenten. Toch valt in deze wraakfilm alles precies op zijn plaats. Wat opvalt, is hoe Jensen tussen alle dwaasheid en dwarsheid door ook serieuze thema’s aansnijdt. Daarbij raakt hij de juiste snaar. Jensen heeft echt iets te melden over rouwverwerking, familiebanden en de menselijke behoefte aan samenhang en betekenis.

Uiteindelijk is Riders of Justice zelfs ontroerend. Wat begint met bruut geweld en een wraakexercitie, eindigt als een liefdevolle kerstfilm. Puur meesterschap, hoe Jensen die draai weet te maken, in deze fijne cocktail van buitenissige grappen en inzichtelijke psychologie.