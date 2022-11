Richard J. Foster bekijkt de bollenstreek door Britse ogen

Wie regelmatig Nederlandse undergroundbands ziet optreden in de Randstad, komt vanzelf Richard J. Foster tegen met zijn straffe Noord-Engelse accent. Hij woont sinds 2000 in Nederland en is pleitbezorger van ‘onze’ indiescene. In Flower Factory schetst hij het land waarin hij na zijn verhuizing zijn weg zoekt als seizoenswerker ‘in de bollen’ nabij Noordwijkerhout, waar hij een oude caravan op een smoezelige camping betrekt.

Ja, echt: een Engelstalige vertelling die zich afspeelt in een bloemenfabriek in de bollenstreek, met cursieve Nederlandse woorden die samen een verhaal vertellen: pompwagen, gaasbakken, fluitje of vaasje, Tweede Paasdag, ontbijtkoek, saucijzenbroodje, verblijfsvergunning.

Met compassie beschrijft Foster zijn besnorde Hollandse superieuren in de fabriek, stug en zwijgzaam tegen het chronisch katerige Engelstalige legioen van bollenpellers en dozeninpakkers. Grootste vijand: de sappen van de hyacint, die een gemene huidirritatie geven. Fosters Flower Factory staat intrigerend in de schemer tussen feit en fictie, in een surrealistisch Holland als in een Alex van Warmerdam-film.

Dat het tussen de auteur en de Nederlandse muziek goed is gekomen, mag een wonder heten, gezien de passages over de radiostadions die Krezip, Twarres en Bløf door de fabriekshal blazen: ‘Alle liedjes van Bløf klinken als een man van middelbare leeftijd die in een leeg café over het voetbal zit te mopperen.’

Richard Foster: Flower Factory – A Fairy Tale. Ortac Press; 224 pagina’s; € 22,99.