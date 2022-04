Richard Groenendijk bewijst zich als artiest die van alle markten thuis is ★★★★☆

Cabaretier Richard Groenendijk in 'Voor iedereen beter' Beeld Roy Beusker

Hij lijkt zo’n sociale en spontane man, maar dat is Richard Groenendijk dus helemáál niet. In zijn nieuwe solo treffen we de cabaretier half depressief aan in bed. Het is wel een groot en luxe bed, in een decor dat doet denken aan een paleis. Nadat hij vernietigend commentaar heeft geleverd op hoe de wereld ervoor staat, vertelt Groenendijk over de tegenstellingen in zijn karakter. Het is een afwisseling van ‘Zie mij’ en ‘Laat me met rust’.

Er zijn meer tegenstellingen verwerkt in Voor iedereen beter, een mooi gemaakte show waarin Groenendijk zich opnieuw bewijst als een artiest die van alle markten thuis is. Er zijn hilarische conferences, rake typeringen en pakkende liedjes. Maatschappelijke betrokkenheid is er ook, als Groenendijk vertelt over de Rotterdamse gezondheidszorg of zijn afschuw uitspreekt over polarisatie in Nederland.

In zijn verhalen vormt het leven als getrouwd man de rode draad. In 2019 trouwde Groenendijk met zijn vriend Marko. Er zijn grappige verslagen van de organisatie van het feest en de rommelig verlopen huwelijksnacht, maar Groenendijk snijdt ook interessante kwesties aan over de homo-emancipatie.

Ook hier zijn er tegenstellingen. In de ene situatie lijkt alles normaal en oké, in de andere komt Groenendijk toch weer vijandigheid tegen. Zoals te merken is in het ontroerende lied Ik hoop het wel, waarin Groenendijk op zijn geboorte-eiland Goeree-Overflakkee bij de bakker een bruidstaart bestelt. In wéér een andere situatie ziet Groenendijk onbegrip dat er niet is. Dat zegt dan weer iets over zijn eigen karakter.

De dubbele boodschap die Groenendijk aflevert is sterk: de homo-emancipatie is in Nederland een heel eind op streek, maar het eindstation is niet bereikt. Richard Groenendijk weet dat vooral op een heel grappige manier inzichtelijk te maken.