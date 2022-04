Rhian Teasdale en Hester Chambers leveren het leukste indierockalbum van de laatste tijd ★★★★☆

Wet Leg - Wet Leg

Prachtig verhaal. Twee meiden van het Britse eiland Wight zijn samen op een popfestival, stappen in het reuzenrad en denken op het hoogste punt, uitkijkend over de weide: zullen we zélf een band beginnen?

Nu leveren Rhian Teasdale en Hester Chambers als Wet Leg het leukste indierockalbum van de laatste tijd af, opgenomen nog vóór hun eerste optreden, met Dan Carey (Fontaines D.C., Squid) als producer.

De helft van de twaalf liedjes is sinds juni 2021 al als single verschenen. Ze waren geschikt, want Wet Leg heeft het vermogen om van een klein verhaaltje een dwingend liedje te smeden, altijd met een zin die zich onwrikbaar vastzet in je hoofd: ‘All day long on the chaise longue’ of ‘touching yourself, touching yourself’ in Wet Dream.

Knap hoor: debuteren met een album waarop zeker acht liedjes onweerstaanbaar zijn, terwijl ze toch ook zo van elkaar verschillen. Op Wet Leg vallen humor en songschrijversvernuft elkaar juichend in de armen.

In mei komen ze naar Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, en in augustus naar Lowlands, bij Walibi Flevo, alwaar een reuzenrad beschikbaar is voor al uw eigen popdromen.

Wet Leg Wet Leg Pop ★★★★☆ Domino/PIAS