Rex Gildo kon dan wel zingen over Rosina en bekogeld worden met damesondergoed, hij viel op mannen

De single Rosina (1961) van Rex Gildo.

Rosina, sei doch nicht böse,

Ich hab dich lieb.

Rosina, Rex Gildo (1961)

Het was niemand minder dan Marcel Haenen, gelauwerd justitieverslaggever van NRC Handelsblad, die in het najaar van 1999 met gezwinde spoed de redactieburelen verliet, op weg naar een tragische reportage over schlagerzanger Rex Gildo.

De 63-jarige zanger was op 23 oktober 1999 uit een appartementencomplex in de Ottostrasse in München gesprongen en nadien aan zijn verwondingen bezweken. De val kwam na Gildo’s optreden in woonparadijs Bad Vilbel, nabij Frankfurt. ‘Hossa, wir feiern’, heette die manifestatie. ‘Maar Gildo is er weinig feestelijk aan toe’, schreef Haenen, al at hij nog wel ‘een schnitzel met salade’.

Rex Gildo in 1991.

De 25-jarige verkering van Gildo, Dave Klingeberg, had er eerder op aangedrongen dat de zanger zou worden opgenomen, zeker toen hij zich met viltstiften begon te schminken en per se zijn overleden broer aan de lijn wilde krijgen. Over Ludwig Franz Hirtreiter, zoals hij eigenlijk heette, gingen al langer verhalen dat hij de boel niet op orde had. Hij lustte ’m nogal, en dan vooral witte wijn, aangevuld met pillen ‘tegen de reuma’. Dat zorgde ervoor dat hij een ‘ongecoördineerde indruk’ maakte.

Onvergetelijk waren de krantenartikelen over de heftige ruzie die hij had met zijn eigen hond en over de alcoholische schermutselingen tijdens een bedrijfsfeest van een wasseretteketen. De man die door Haenen ‘de muzikale galeislaaf van het naoorlogse Duitsland’ werd genoemd, had het in zijn naseizoen niet makkelijk.

‘Fiesta Mexicana’ van Rex Gildo.

Gildo gold altijd als de mooiste schlagerzanger, hij had het witste gebit en was doorgebakken zonnebankbruin. Veertig jaar lang duurde zijn carrière. Hij maakte zestig albums en verkocht veertig miljoen platen. Fiesta Mexicana was de hit die hem zijn hele loopbaan achtervolgde. Hij hoefde maar het podium te betreden of het publiek zong al ‘hossa hossa’.

Haenen spoorde in die zwarte dagen na Gildo’s dood collega-schlagerzanger Freddy Breck op. Die vertelde over ‘de wrede schlagerindustrie’. Men had van Gildo een ster gemaakt, hij werd uitgeperst en nu moest hij zelf dealen met de neergang. ‘Rex was een poster, een standbeeld dat er steeds hetzelfde uit moest zien’, aldus Beck. ‘Van een Volkswagen kun je geen Audi maken.’

En dan was er de weggemoffelde homoseksualiteit van ‘Sexy Rexy’. Want hij kon dan wel namenliedjes zingen over mooie meisjes als Rosina – een cover van een nummer van de Italiaanse Belg Adamo – en bekogeld worden met damesondergoed, hij viel op mannen. Een gearrangeerd huwelijk met zijn nicht Marion kon daar niks aan veranderen.

Schlagerzanger Dennie Christian tegenover Haenen: ‘Als in de jaren zeventig was uitgekomen dat Rex homofiel was, dan had hij in ieder geval in Duitsland, maar waarschijnlijk ook in Nederland, geen plaat meer verkocht.’

Gildo was 25 keer te gast geweest op het Schlagerfestival in Kerkrade, steevast uitgezonden door de Tros. Het was het grootste culturele evenement in de regio waar Haenen opgroeide. Anno 2022 wil justitieverslaggever Haenen overigens nog wel iets rechtzetten over zijn relaas uit 1999: ‘Freddy Breck noemde hem ‘ein einsames, einsames Schwein’. Een eenzaam zwijn heb ik ervan gemaakt, maar arme drommel was beter geweest. Sorry.’

