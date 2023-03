Resident Evil 4 Remake: een museumstuk dat gisteren pas gemaakt lijkt ★★★★☆

Leon Kennedy in het nauw in de heruitgave van Resident Evil 4. Beeld Capcom

Resident Evil 4. Metroid Prime. GoldenEye 007. Final Fantasy VII Rebirth. Gothic. Silent Hill 2. Dragon Quest III. System Shock. Het regent remakes in de gameswereld. Bejubelde, baanbrekende computerspellen van soms een kwart eeuw terug krijgen een nieuw, fris jasje aangemeten om ze klaar te stomen voor een markt met twee gezichten.

Het ene gezicht behoort toe aan de dertigers en veertigers, die destijds als tieners van hun sokken werden geblazen door nooit eerder vertoonde spelmechanismen of een ongelooflijke vertelling en de sensatie van toen willen herbeleven.

Het tweede gezicht is dat van de tieners van nu, die nu met eigen ogen en vingers kunnen ervaren of de hosanna’s van de ‘ouwetjes’ wel op zijn plaats zijn.

Computerspellen zijn de snelst verouderende vorm van kunst. Elke vijf, zes jaar dient zich een nieuwe generatie spelcomputers aan en raken duizenden games langzaam in de vergetelheid, domweg omdat de hardware uitsterft die je nodig hebt om ze te spelen. Pc-games gaan wat langer mee, de spellen uit de automaten van de speelhal zijn al snel dinosaurussen. In plaats van versteende botten blijven er slechts verstilde plaatjes over.

Naast nostalgische gevoelens wekken de games ook verbazing op. Kijk naar een titel als Resident Evil 4. De game verscheen in 2005, toch geen eeuwigheid geleden. Maar 18 jaar geleden vonden gamers het nog bijzonder om de wereld te aanschouwen over de rechterschouder van special agent Leon Scott Kennedy heen. Dat perspectief was niet helemaal nieuw, maar Resident Evil 4 hielp de wetten van de third person shooter te herschrijven. Nu weten we niet beter.

Levensgevaarlijke mix in Resident Evil 4: een gemaskerde maniak met een kettingzaag. Beeld Capcom

Pixeldichtheid

Aan de remake van Resident Evil 4 is zoveel werk verricht dat je je bijna begint af te vragen waarom Capcom niet meteen een hele nieuwe game heeft gemaakt. Tuurlijk, een T-Ford opknappen is goedkoper dan een nieuwe Tesla bouwen.

Toch heeft de Japanse uitgever/ontwikkelstudio niet alleen de pixeldichtheid opgeschroefd en de lichtval, schaduwen en reflecties zo ver opgevijzeld zodat ze schitteren op de tv’s en computerschermen in het hier en nu. Er zijn hele nieuwe scènes en beeldfragmenten toegevoegd, die het filmisch genot van de game vergroten.

Ook de spelmechanismen zijn onder handen genomen. Om eens wat te noemen: je kunt nu tegelijkertijd rennen en je geweer richten. Het is een handeling waarvan niemand meer opkijkt in een hedendaagse game. Maar in 2005 moesten we stilstaan om een tegenstander om te leggen. Dat is in een wereld waar het gevaar van alle kanten en liefst van alle kanten tegelijk op je af komt met hooivorken, bijlen en kettingzagen een knap onhandige beperking.

Aan het verhaal heeft Capcom niks gewijzigd. We spelen nog steeds als Leon Kennedy die de ontvoerde dochter van de Amerikaanse president moet bevrijden uit de handen van griezels in een achtergebleven Spaans dorp. Het zijn dit keer geen zombies die het op het hoofdpersonage hebben gemunt, maar simpele zielen die middels een parasiet zijn gehersenspoeld door een religieuze zeloot.

Verder zijn de melige dialogen gebleven, de gaten in het potsierlijke plot eveneens. De Nobelprijs voor de literatuur zal Resident Evil 4 Remake niet snel krijgen, hoewel je dat natuurlijk nooit helemaal zeker weet met een jury die in 2016 de gouden medaille om de nek van Bob Dylan hing.

De puzzels die Capcom sloopte uit de remakes van Resident Evil, Resident Evil 2 en Resident Evil 3 keren in dit vierde deel terug. Raadsels en hun beloningen (Lithostenen? Eenhoorns?) botsen nogal eens met de sfeer van de game. Maar dat geldt ook voor het koffertje waarin je als Leon munitie, wapens en andere vondsten opslaat en dat je hem vervolgens nooit ziet dragen. Op de beste momenten zijn de puzzels en de nieuwe nevenmissies aardige verzetjes, afleiding voor de gevechten met de bloeddorstige boerenpummels en nog bloeddorstiger monsters die Leon op zijn pad aantreft.

De zwaarbewapende inboorlingen zijn alles... behalve vriendelijk. Beeld Capcom

Wapendealer

Bijeengesprokkelde schatten kunnen nog steeds worden ingeruild bij The Merchant, de enige inwoner van het dorp die immuun is voor de parasiet en je van steeds sterkere wapens kan voorzien. Gezien het geweeklaag online vinden sommigen het een gemis dat de acteur die in het origineel zijn stem gaf aan de wapenhandelaar niet weer mocht komen opdraven, en dat The Merchant nu klinkt als de broer van Michael Caine. Maar dat is klein bier.

Het eindresultaat is een game die even vertrouwd als fris aanvoelt. Het is evenwel geen gerestaureerd museumstuk. Wie anno 2023 de remake speelt, stapt in een andere, nieuwere omgeving: het is geen reünie waarop niemand is veranderd. Wie wil de versie uit 2005 wil herbeleven zal op internet moeten zoeken naar een GameCube, Nintendo’s spelcomputer uit die tijd, en een exemplaar van de originele Resident Evil 4.

Maar zoals Resident Evil 4 in 2005 een nieuw tijdperk inluidde, kan de Remake dienen als blauwdruk voor andere gameklassiekers die ergens liggen te verstoffen en een nieuw publiek verdienen. Of een hernieuwde kennismaking door ouwe getrouwen.

Resident Evil 4 Remake is uitgebracht voor Windows, PlayStation 4 en 5 en Xbox One en Series X. De game is geschikt bevonden voor 18 jaar en ouder. Er is een demo beschikbaar met de eerste ruim 20 minuten van de game.

Samus Aran in vol ornaat. Beeld Retro Studios