Reset van Panda Bear is luchtig en speels maar mist de gekte die het beste werk kenmerkt★★★☆☆

Noah Lennox kennen we behalve als bandlid van Animal Collective ook als Panda Bear, onder welke naam hij een aantal sterke, psychedelische popalbums uitbracht. Voor Reset zocht hij als Panda Bear de samenwerking met de Britse Peter Kember, beter bekend als Sonic Boom.

Samen sampelden ze veel jaren zestig popfragmenten, die ze integreerden in de ook nu weer sterk aan de Beach Boys refererende Panda Bear-sound.

Het wedstrijdje samples-raden kan meteen in het openingsnummer Gettin’ to the Point al beginnen met Eddie Cochrans Three Steps To Heaven. Het zet de toon voor een album dat even luchtig als speels klinkt. Maar Reset blijft toch net iets te veel in de jaren zestig hangen, en is teveel een soort zoekplaatje om echt los te komen van de indruk met een pastiche te maken te hebben.

Lekker zomers allemaal en erg Beach Boys weer die zangpartijen van Lennox, maar de gekte en de wil om aan verwachtingen te ontsnappen en die het beste Panda Bear-werk kenmerken, die mis je hier toch.

Panda Bear Reset Pop ★★★☆☆ Domino/V2