‘Requiem for Nature’ is een grootschalig en droevig mea culpa aan de verwoeste aarde ★★★☆☆

De wereldpremière van Tan Duns 'Requiem for Nature' in de Gashouder in Amsterdam. Beeld Marcel Molle

Water door een vergiet laten klateren, een tuinslang rondzwaaien om windgeluiden te maken. Als slagwerker van het Concertgebouworkest moet het dikke pret zijn om Tan Duns Requiem for Nature te spelen.

Natuurgeluiden komen veelvuldig voor in dit grootschalige mea culpa aan de verwoeste aarde. De componist dirigeerde de wereldpremière afgelopen vrijdag in de Gashouder in Amsterdam en sloot het Holland Festival zaterdag af met een tweede uitvoering.

In Tan Duns visie is de natuur ongevaarlijk en onschuldig, en zijn alle levensvormen even belangrijk. Zijn requiem is tegelijkertijd een boetedoeningsritueel dat opent met een schuldbekentenis en eindigt met een smeekbede om vergiffenis en hoop op vereenzelviging (‘O Nature, may you and I be one.’).

Voor deze compositie hergebruikt Tan Dun passages uit zijn Buddha Passion (2018), geïnspireerd door de boeddhistische kunst in de Mogao-grotten. In augustus verschijnt er een cd-opname. Net zoals in dat werk klinken vandaag de pipa (een Chinese luit) en de morin khuur (een Mongoolse viool).

In zijn semi-enscenering benadrukt regisseur Pierre Audi het ritualisme met zijn plechtige entrees en spaarzame bewegingen. De androgyne kostuums bestaan uit wolken van gekreukte stof voor de zangsolisten en gelijkmakende zwarte haarnetten voor de koorleden van het Laurens Symfonisch. Die zingen erg mooi, hoewel ze niet altijd even gelijk inzetten. Dynamische belichting zorgt voor spektakel.

Tan Dun brengt zijn verzoenende ecologische boodschap over door middel van uitgesproken contrasten. Tussen de twee heldere vrouwenstemmen en de gorgelende basnoten van de Mongoolse keelzanger Hasibagen. Tussen verzachtende meerstemmigheid en knetterende koorstaccato’s. En tussen ragfijne pipa-solo’s en tumultueuze crescendo’s met woest slagwerk en opjuttend koper, die soms doen denken aan Hollywood-bombast.

Ondanks het drukke eclecticisme dat oosterse mantra’s mengt met westerse doodsklokken en blazerskoralen, zijn er ook momenten van luwte waarin niet veel lijkt te gebeuren. De meertalige teksten, van Tan Dun zelf, rijgen de uiteenlopende muzikale elementen aaneen, maar zijn niet altijd even overtuigend. Zweverige beweringen zoals ‘Nature’s love enlightens our life’ steken bleekjes af bij diepzinnige reflecties zoals ‘All nature is emptiness.’

Verreweg het sterkste deel is The Deer of Nine Colors, een droevige ballade onderbroken door een galopperende jachtscène, over een hert dat een ondankbare man van de verdrinkingsdood redt. Sopraan Candice Chung maakt er een aangrijpende monoloog van.

Of het stuk overeind blijft zonder de zintuiglijke ervaring in de kathedraalachtige ruimte zal te horen zijn op radiozender NPO Klassiek, die Requiem for Nature op een nog te bepalen datum zal uitzenden.