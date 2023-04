Renzo Martens vertegenwoordigt Nederland op de Biënnale in Venetië

Matthieu Kasiama Kilapi, Ced’art Tamasala, Renzo Martens, Hicham Khalidi, Lisette Mbuku Kimpala. Beeld Koos Breukel

Het is de bedoeling dat de presentatie op twee plaatsen te zien zal zijn vanaf 24 april 2024: in het Rietveldpaviljoen op het biënnalepark en in het door Martens en CATPC opgebouwde Congolese kunstcentrum White Cube in Lusanga.

Koloniaal erfgoed

De restitutie van koloniaal erfgoed zal in beide presentaties een grote rol spelen, zoals in het werk van Renzo Martens (1973) de postkoloniale verhoudingen doorgaans het belangrijkste thema is. De Nederlandse kunstenaar werd in 2008 in een klap bekend door zijn controversiële film Episode III: Enjoy Poverty. Opgenomen in Democratische Republiek Congo moedigde hij daarin de bevolking aan om hun eigen armoede en leed te gaan fotograferen, in plaats van dat ‘verdienmodel’ over te laten aan Westerse journalisten.

In 2017 richtte ‘monsieur Renzo’ met ex-plantage-arbeiders in Lusanga de Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC) op, met inmiddels meer dan 25 kunstenaars, plus een eigen wit modernistisch kunstcentrum, naar ontwerp van het architectenbureau OMA. Onder Martens’ leiding begonnen ze, op een voormalige Unilever-plantage, beelden te maken afgegoten in chocolade, verwijzend naar de grondstof die decennialang de Congolese economie mede bepaalde: cacao. Met de opbrengst van de verkoop – in het Westen – kopen de kunstenaars land terug.

Over de auteur

Rutger Pontzen is sinds 2002 kunstcriticus en redacteur beeldende kunst van de Volkskrant en schrijft zowel over oude en moderne als hedendaagse kunst.

(Post)koloniale verhoudingen spelen ook een rol in tentoonstellingen die Hicham Khalidi (1972) organiseert. Khalidi, van oorsprong bedrijfseconoom, is directeur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht, maar was ook tentoonstellingsmaker van onder andere de Sharjah Biënnale in Beirut en de Biënnale van Marrakech.

Hij staat er om bekend dat hij de grote gedachten over klimaatverandering, kolonialisme, ecologie en het maatschappelijke belang van kunst niet schuwt. Zo vroeg hij zich tijdens een groepsgesprek in Amsterdam over het onderwerp restitutie af: ‘Hoe kan ik aan de aarde teruggeven wat ik heb genomen?’ Teruggave gaat volgens hem niet over restitutie van gestolen kunstwerken uit de koloniën, maar meer over consumptie en uitbuiting van de natuur en over wat het Westen van andere landen heeft afgenomen.

De 60ste editie van de Biënnale van Venetië is volgend jaar van 20 april tot en met 24 november.