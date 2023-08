Renée Soutendijk beste actrice op filmfestival van Locarno: ‘Intensiteit weerklinkt in elke scène’

Renée Soutendijk zaterdag met haar Luipaard. Beeld ANP / EPA

In Sweet Dreams, gefilmd op het Franse overzeese departement Réunion, speelt de 66-jarige Soutendijk de vileine matriarch van een Nederlandse suikerfamilie in Nederlands-Indië rondom 1900. Terwijl de koloniale macht afbrokkelt en we in de eerste scènes hebben gezien hoe ze haar naar adem snakkende man voor haar ogen laat sterven, trommelt ze haar Nederlandse familieleden op om nog één laatste keer een slaatje uit de Indonesiërs te slaan.

Naar Sweet Dreams wordt reikhalzend uitgekeken. Sendijarević (1987) geldt sinds haar gestileerde debuutfilm Take Me Somewhere Nice (2019) als groot filmtalent. De film opent vrijdag 22 september het Nederlands Film Festival in Utrecht en gaat een week later landelijk in première.

Soutendijks personage verbeeldt volgens de jury ‘de monsterlijkheid en dualiteit van de omstandigheid waarin ze verkeert.’ Daarbij ‘doordrenkt’ ze haar personage met ‘een intensiteit die weerklinkt in elke scène waarin ze speelt’.

In haar dankwoord vertelde de actrice hoe ze viel voor ‘de absurdistische wereld’ in het script van Sendijarević. Haar periode op de filmset, waar iedereen van cameraman tot decorbouwers ‘de best mogelijke film’ wilde maken, zorgden voor verdere, zelfs ‘nieuwe’ inspiratie. ‘Ik realiseerde mij opnieuw waarom ik actrice wilde worden.’

Soutendijk stapt met haar Luipaard in de voetsporen van onder anderen Lotte Verbeek, die dezelfde prijs in Locarno kreeg voor haar spel in Urszula Antoniaks Nothing Personal (2009).

Goede recensies

De internationale filmpers besprak Sweet Dreams de afgelopen week behoorlijk enthousiast. Website IndieWire genoot van Soutendijks rol als ‘enjoyably wicked widow’. Volgens Screen Daily voorziet ze de film elke keer wanneer ze voor de camera verschijnt van een ‘wrange, droge toef humor’. Little White Lies zag een ‘onconventionele, surrealistische historische film’ met ‘complexe koloniale dynamiek zonder te vervallen in oversimplificatie’. The Hollywood Reporter beschrijft een film die de kijker weliswaar emotioneel op afstand houdt, maar wel gemaakt is met een ‘doorvoeld begrip van de verwrongen houding van Europa’ tegenover landen die werden uitgebuit voor financieel gewin.

Soutendijk won eerder onder meer een Gouden Kalf voor haar rol in De ijssalon (1985) van Dimitri Frenkel Frank. Ze brak door in de bioscoop als snackbarmeisje Fientje in Paul Verhoevens Spetters (1980) en verzetsstrijder Hannie Schaft in het door de pers en het publiek massaal omarmde Het meisje met het rode haar (1981). Verhoeven vroeg haar terug voor De vierde man (1983), de Gerard Reve-verfilming die zowel regisseur als actrice een internationale carrière bezorgde: ze werkte sindsdien geregeld in Duitsland, Engeland en Amerika.

Een van de opvallendste films uit die periode is zonder twijfel de initieel verguisde maar later als cult gewaardeerde sciencefictionfilm Eve of Destruction (1991), met Soutendijk als losgeslagen moordrobot. De laatste jaren was ze onder meer bekend van de tv-serie Moordvrouw, waarvoor ze tussen 2012 en 2016 in 50 afleveringen speelde. Een fraaie internationale comeback volgde met een cameo als veredelde heks in dansschoolhorrorfilm Suspiria (2018) van Luca Guadagnino.