Remy Jungerman wint Heinekenprijs voor de Kunst, jury prijst zijn multiculturaliteit

Remy Jungerman, winnaar van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2022. Beeld Bram Belloni

Kunstenaar Remy Jungerman ontvangt dit jaar de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst. De jury prijst de manier waarop de kunstenaar ‘tradities uit meerdere culturen’ combineert. Volgens de jury heeft de kunstenaar een unieke stijl en zet de gelaagdheid in zijn werk de toeschouwer aan het denken. Jungerman ontvangt 100 duizend euro. De helft daarvan moet worden besteed aan een publicatie of een tentoonstelling.

Jungerman (63) maakt opvallende sculpturen, installaties, collages en zeefdrukken. Geometrische vormen hebben de overhand en hij gebruikt bijzondere materialen, zoals rituele doeken, spijkers en witte klei. Hij haalt zijn inspiratie uit de marroncultuur en de wintireligie van zijn geboorteland Suriname en ook uit het modernisme.

De afgelopen jaren stond Jungerman volop in de aandacht. In 2019 vertegenwoordigde hij Nederland op de Biënnale van Venetië en begin dit jaar had hij een grote overzichtstentoonstelling in Stedelijk Museum Amsterdam. Sindsdien is hij zich internationaler gaan oriënteren, vertelt hij vanuit New York. In die ontwikkeling betekent de Heinekenprijs ‘heel veel’, zegt hij: ‘Volgens mij komt een prijs altijd op het goede moment.’

Remy Jungermans ‘Visiting Deities’, 2018-2019, collectie Kunstmuseum Den Haag. Beeld Aatjan Renders

De kunstenaar wil een deel van het prijzengeld gebruiken om onderzoek te doen naar ‘Gee’s Bend-quilts’. Dat zijn kleurrijke lappendekens gemaakt door Afro-Amerikaanse vrouwen in het gehucht Gee’s Bend in Alabama. Deze handgemaakte dekens werden begin deze eeuw tentoongesteld in het Whitney Museum in New York en door een criticus van The New York Times uitgeroepen tot ‘enkele van de wonderbaarlijkste moderne Amerikaanse kunstwerken’. Jungerman is geïnteresseerd in deze quilts omdat hij daarin vormen herkent die ook voorkomen op de 20ste-eeuwse schouderdoeken van de marrons in Suriname. Jungerman: ‘Ik hoop verbanden te kunnen leggen tussen die vormen en de Afrikaanse diaspora.’

De Heinekenprijzen voor kunst en wetenschap worden tweejaarlijks uitgereikt. De andere vijf laureaten (wetenschappers), zullen de komende dagen bekendgemaakt worden. Eerdere winnaars van de Heinekenprijs voor de Kunst, die sinds 1988 wordt uitgereikt, zijn onder anderen Aernout Mik (2002), Barbara Visser (2008) en Erik van Lieshout (2018). De prijzen van dit jaar worden op 28 september uitgereikt.