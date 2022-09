Rembrandts zelfportret uit 1658 is zijn grootste en zijn imposantste

Rembrandt van Rijn (1606-1669), Zelfportret, 1658. Te zien op de tentoonstelling Manhattan Masters in het Mauritshuis. Beeld Mauritshuis

De handelaar had zijn verkooppraatje klaar. ‘Ik heb,’ schreef Charles Carstairs, hoofd van de firma Knoedler in Londen, ‘het me voorgesteld in uw museum vanaf het moment dat ik er vier maanden geleden over begon te onderhandelen. Het is het geweldigste portret dat er bestaat… een portret van Rembrandt zelf. Het is krachtig, groots en monumentaal. Als u het schilderij eens boven uw schouw kon zien hangen, de hele zaal dominerend, zoals u iedereen domineert met wie u in contact komt…’

Dit was in november 1906. De aangeschreven ‘u’ was de Amerikaanse staalmagnaat Henry Clay Frick. Die hapte toe. De Rembrandt kwam naar zijn stadspaleis aan 5th Avenue, waar het voor lange tijd inderdaad alle aandacht opeiste in de West Gallery. Nu hangt het tijdelijk in het Mauritshuis in Den Haag, in een expositie met bruiklenen uit de pas verbouwde Frick Collection: Manhattan Masters.

Het is Rembrandts grootste zelfportret, en ook zijn imposantste. Het toont de schilder op leeftijd, een en al stompe neus en hangende wangzakken. Hij zit. Zijn armen liggen ontspannen op de houten stoelleuningen. In zijn rechterhand heeft hij een rotan stok. Hij draagt een mantel over een werkjas over een onderhemd, met om de middel een rood ceintuur met aan het eind een granaatappel.

Dit is niet het kloffie dat 17de-eeuwse schilders tijdens werkuren gewoonlijk droegen. Geen enkele 17de-eeuwer droeg zulke kleding. Het was de garderobe waarmee erkende meesters als Lucas van Leyden een eeuw eerder goedkeurende knikjes oogstten bij de stijlpolitie. Rembrandt etaleerde zichzelf ermee als hen rechtmatige opvolger: ‘every inch a king’, zoals Abraham Bredius, voormalig directeur van het Mauritshuis, ooit schreef.

Lucas van Leyden (1494-1533), Zelfportret (1525-1526), collectie Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig. Beeld Getty

52 was Rembrandt toen hij het schilderde. Het leven had veel van hem afgepakt: zijn vrouw, zijn bezit, zijn reputatie. Twee jaar eerder had hij zijn faillissement aangevraagd. Nu, in 1658, waren zijn huis en inboedel geveild en was de schilder zelf uitgeweken naar de shabby Rozengracht. Met zulke kennis ga je anders kijken naar de man op het portret. Die krijgt automatisch iets van een overlever, iemand die alle tegenslag ten spijt nog overeind staat. Veel verloor Rembrandt, maar niet zijn handen. Schilderen kon hij nog. Zijn werklust en ambitie waren door alle beproevingen ook geenszins verdampt. De Joodse bruid, De staalmeesters en De terugkeer van de verloren zoon moest hij bij voltooiing van het zelfportret nog schilderen.

Rembrandt had toen al tientallen zelfportretten op zijn naam staan. Zeker een tiental zou nog volgen. Dat zijn veel meer zelfportretten dan zijn beroemde tijdgenoten er maakten. Van Hals, bijvoorbeeld, kennen we maar één zelfportret. Van Vermeer kennen we er zelfs geen enkele. Waarom van hen niet, en van Rembrandt wel? Zelfanalyse zal niet de reden zijn geweest. Noch was Rembrandt er in deze fase van zijn carrière nog op uit om te bestuderen hoe een bepaalde uitdrukking eruitzag.

Nee, hij deed het voor de glorie. Een potentiële klant haalde met dit zelfportret tweevoudig een Rembrandt in huis: één keer als meester op leeftijd, één keer als leeftijdsloos meesterstuk.

Dat meesterschap hoeven we hier niet nog eens te bepleiten. Het doorbloede realisme, de krokante impasto-techniek: u weet zo onderhand wel waarom de man onze nummer één was. Alleen bij de handen haperde de machinerie, iets wat je vaker ziet bij Rembrandt. De rechterhand is eigenlijk meer handschoen dan hand. Deze handen zijn trouwens een raadsel op zich. Hoe schilderde Rembrandt ze in ruste terwijl hij ze tegelijk nodig had om te schilderen? Door ze voor de spiegel in te prenten in zijn geheugen, wellicht? Door Titus erbij te roepen, en hem te laten poseren als handmodel?

Rembrandt van Rijn (1606-1669), Zelfportret, 1658. The Frick Collection, New York. Beeld Michael Bodycomb