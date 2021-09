Remastered in Amsterdam brengt oude schilderkunst tot leven met jonge meesters van de dance

Remastered in Rotterdam. Beeld Jaap Beyleveld

Waar de Nederlandse cultuur buiten de grens echt om bekendstaat? De oude meesters van de schilderskunst, denk je dan in eerste instantie: Rembrandt en Vermeer. Maar de afgelopen decennia hebben zich meer meesters aangediend, die minstens zo hard de wereld zijn overgegaan. De jonge meesters van de dance hebben de internationale muziekcultuur veranderd, en niet alleen dj’s als Tiësto, Martin Garrix en Armin van Buuren, maar ook de krachten achter de schermen, van feestorganisatoren tot decor- en lichtshowontwerpers.

In Rotterdam is een museaal ‘belevingsinstituut’ opgebouwd rond een verbindende gedachte: de oude meesters samenbrengen met de nieuwe. Remastered, fraai gelegen aan de kade onder de Erasmusbrug, brengt de schilderkunst tot leven bij een audiovisueel spektakel, waarbij bonkende dance de Victory Boogie Woogie van Mondriaan verandert in een dansvloer in een futuristische nachtclub. De organisatoren, afkomstig uit de muziekindustrie, hopen met Remastered natuurlijk een lucratieve tentoonstellingsruimte te kunnen uitbaten (een ticket voor een rondleiding van een uur kost bijna 25 euro), maar toch ook om wederzijds begrip te kweken. Jonge danceliefhebbers zullen misschien eens anders naar oude schilderkunst kijken, en andersom denkt een Rembrandt-fan bij Remastered misschien: best aardige muziek toch, die dance.

Remastered bestaat uit een pand met een zestal zalen, waar het publiek in groepen doorheen wordt geleid. In de eerste ruimten maakt de bezoeker kennis met de lichtprojectiekunst: in een verdonkerde ruimte zwemmen scholen vissen over de muren en op de grond, waardoor de toeschouwer zich in een oceaan waant. De vissen reageren ook op bewegingen in de zaal, een sterk staaltje lichttechniek.

Remastered draait vooral om de laatste grote zaal, waar alle toeschouwers zich verzamelen voor een finale: een halfuur durende show waarbij de grote Hollandse werken in flitsende lichtpracht tot ons komen, op de vierkwartsmaat van de elektronische dansmuziek. Het spektakel begint met een parade van fantasiefiguurtjes, zo weggelopen uit de Tuin der lusten van Jeroen Bosch. Ze wandelen over de muren in een surrealistisch scheppingsverhaal, en het lijkt alsof je als publiek onderdeel bent van de bizarre wereld van de meester van de vroeg-Nederlandse schilderkunst. De trance-achtige muziek is net zo mysterieus.

Tentoonstellingsruimte Remastered in Rotterdam. Beeld Jaap Beyleveld

Dan een van de verbluffendste voorstellingen, die de jongste bezoekers toch wat schrik zal aanjagen: een Breugheliaanse optocht, die het schilderij De triomf van de dood verandert in een soort driedimensionale Mad Max-film. Een kar met een skelet op de bok ploegt door een brandend horrorlandschap. Je staat echt even met je ogen te knipperen, vooral omdat de scherpe hoeken van de zaal rond lijken te worden, dankzij het ingenieuze lichtplan van de Amsterdamse ontwerpstudio Woodwork.

Er volgt meer moois. De portretten van Rembrandt komen voorbij, in wat rustiger vaarwater: fijne details worden uitgelicht op de muren, en het maakt het werk aanraakbaar. Geestverruimend is een op Van Gogh geïnspireerde show, waarbij miljoenen verfsliertjes als krioelende wormen prachtige lichtbanen tekenen. Het is alsof je in het hoofd van Van Gogh zit en zijn waarneming van licht, kleur en beweging overneemt. De muziek van de dj en producer Sam Feldt wordt steeds opzwepender en duwt het publiek langzaam richting het slotstuk: een strak bonkende techno-verbeelding van Mondriaans primaire schilderwerk, waarbij de vierkante vlakken om je heen exploderen op de bassdrums.

Puntje van kritiek: het kan bij het hoogtepunt van de voorstelling nogal vollopen in de schouwzaal, waardoor je net wat te veel door de hoofden van het medepubliek naar de voorstelling op de muren moet kijken. Maar verder is Remastered is een leuke, laagdrempelige ‘experience’, die het vooral goed zal doen als gezinsuitje.