Reizen Waes had in Dubai wel wat kritischer noten mogen kraken

Dubai, protserige stadstaat opgetrokken uit onzinnig hoge wolkenkrabbers, Lamborghini’s, jachten en meer van dat soort stuitend materialistische zaken. Wat valt er niet te haten aan dat land van plastic? Een keer geweest en nog altijd niet van de weerzin bekomen.

Een verdunde vorm van zulke antipathie koesterde de Belgische tv-presentator Tom Waes, die voor zijn reisprogramma Reizen Waes landen aandoet die ‘de gemiddelde toerist links laat liggen.’ Zondagavond was Dubai aan de beurt, een plek waar Waes altijd ‘een soort van aversie’ tegen had vanwege de ‘blingbling’ en het schijnbare gebrek aan een ‘eigen cultuur’.

Anders dan recensent dezes bleek Waes wel bereid om Dubai een kans op rehabilitatie te geven: wie weet zat er ergens onder die dikke laag oliedollars en wansmakelijke prestigeprojecten een authentieke kern verborgen. Om die te ontdekken werd Waes op sleeptouw genomen door een hippe local van wie de achtergrond niet helemaal duidelijk werd – een gids die het reisprogramma zelf wist op te snorren, of werd-ie hen in de maag gesplitst door de controlfreakerige Dubaise autoriteiten?

Hoe dan ook, uiteindelijk lukte het ook deze jongeman niet om het beeld van Dubai te doen kantelen. Daarvoor was het aangeboden programma wel erg mager: kamelenraces, een schotel kebab in Dubais oudste restaurant (44 jaar), en een bezoekje thuis bij een duivenhoudende Emirati, zoals de oorspronkelijke Arabische bewoners van Dubai worden genoemd.

Tom Waes bezoekt een 'authentieke' souk in Dubai. Beeld VPRO

Bij Waes vielen de uitstapjes wel in goede aarde (‘Eindelijk eens iets echts!’), al bleef de tv-presentator alsnog mild-kritisch over Dubai. Nergens ontmoette hij een vrouwelijke Emirati, vertelde hij in de laatste minuut van het programma, en met de rechten van homoseksuelen in Dubai is het ook niet al niet te best gesteld.

Zulke kritische noten had Waes wel wat eerder mogen kraken. Bijvoorbeeld toen hij zich door de Dubaise politie op de mouw liet spelden dat criminaliteit in het geheel niet voorkomt in de stadstaat. Kleine criminaliteit misschien niet, maar hoe zit het met de Redouan Taghi’s van deze wereld die vanuit Dubai hun misdadige gang kunnen gaan?

Rehabilitatie mislukt, zou ik zeggen. Dubai, vooral naartoe gaan als je geen morele bezwaren hebt tegen de extreme verspilling van geld en goederen in dat land.

De ergernis over de Dubaise decadentie zeurde nog na toen later die avond werd ingeschakeld op het onderzoeksprogramma Pointer, dat een tweede aflevering uitzond over ‘honger’ in onze schoolklassen. Waar ze elders miljoenen dollars stukslaan op kamelenraces, vallen hier, in Nederland godbetert, kinderen flauw in het klaslokaal omdat er thuis geen geld is voor een fatsoenlijk ontbijt.

Niet dat Dubai daar direct schuld aan heeft, maar mismoedig stemde het allemaal wel. Het geld in deze wereld klotst vooral richting de stadstaatjes, de Zuidassen en meer van dat soort kapitaal-ophopende plekken, maar nooit eens richting de gebieden waar ze er werkelijk iets zinvols mee kunnen doen. Tijd om de hooivorken van stal te halen.