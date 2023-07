Reindier en Plukaard hielden hoop in donkere periode: ‘Deze voorstelling is onze manier om er vorm aan te geven’

Sander Plukaard en Reinier van Harten. Beeld Lin Woldendorp

Toen eind 2021 bleek dat zijn partner, muzikant Reinier van Harten, een tumor in zijn hoofd had, vroeg acteur Sander Plukaard al hun vrienden om hun favoriete ‘oppepnummer’ op te sturen. Het plan was om elke ochtend te beginnen door samen op een van die liedjes te dansen. Op Spotify maakte hij de afspeellijst ‘Gezwellie’ aan, met daarin liedjes als Stop van de Spice Girls, Hung Up van Madonna en The Ketchup Song van Las Ketchup. Plukaard: ‘Gewoon samen domme dansjes doen, optimistisch blijven tegen de klippen op. Het werkte wel.’

In de openhartige voorstelling Metgezwel, deze zomer te zien op de Parade, blikken Plukaard (34) en Van Harten (32) terug op een intense periode. De voorstelling begint als romantisch feelgoodverhaal: hun ontmoeting was liefde op het eerste gezicht. In de openingsscène vliegen de toekomstdromen van het prille koppel in het rond: een huis, een hond, een gezamenlijke rekening, een auto, misschien zelfs een kind. Maar toen moesten alle plannen ineens op pauze.

Sander Plukaard en Reinier van Harten. Beeld Lin Woldendorp

Een aantal jaar eerder, op zijn 23ste, had Van Harten een stembandverlamming gekregen. Artsen dachten aan een auto-immuunziekte: ze maakten een scan tot aan zijn nek, en misten daardoor de tumor in zijn hoofd. Totdat Van Harten in de zomer van 2021, voorafgaand aan een concert, aan het soundchecken was met in-ears en niets meer door zijn linkeroor hoorde. ‘Ik riep nog naar de geluidsman: hallo, mijn linkerkant doet het niet!’ Na een MRI-scan bleek dat er een ‘wolkachtige substantie’ in zijn hoofd zat. Een kwaadaardige tumor, zei de arts.

Diezelfde avond zat het huis vol vrienden en familie, vertelt Van Harten. ‘Het voelde als een soort verjaardag. Iedereen was er, er was wijn en pizza. Ik was helemaal niet bezig met die tumor. Mijn plaat was net uitgekomen en mijn beste vriendin, die de achtergrondzang had gedaan, was er ook. Maar ik was vergeten haar naam op die plaat te zetten. Dus ik voelde me daar de hele avond lullig over. Ik weet nog dat ik naderhand in bed lag en dacht: wat genant. Terwijl: als het klopte wat ze me hadden verteld, was ik nu dood geweest.’

Maar de arts bleek het gelukkig mis te hebben. Een paar dagen later zei een neurochirurg dat het niet zeker was of de tumor kwaadaardig was. Plukaard: ‘Ik moest meteen keihard janken. Er was hoop. Iedereen was opgelucht, maar Reinier gek genoeg niet. Jij was heel down.’ Van Harten: ‘Omdat het zo vaag was, ineens. Ik hoopte op een helder behandelplan en toen moest ik weer met die onduidelijkheid dealen.’

Beeld Lin Woldendorp

Was je op dat moment bang voor de dood?

Van Harten: ‘Ik was vooral bang dat Sander of mijn ouders me zouden verliezen. Het lijkt me de hel om iemand kwijt te raken van wie je houdt, dat wilde ik niemand aandoen. Maar omdat ik me toen nog niet echt ziek voelde, bleef de dood iets abstracts. Zoals je weleens over je eigen begrafenis fantaseert. Pas later, toen ik echt heel ziek werd van de bestraling, dacht ik soms: wat als er op een gegeven moment niets van me over is?’

Plukaard: ‘Ja... toen ze zeiden dat het kwaadaardig was, zag ik hem meteen voor me in een kist. Je weet gewoon dat het mensen overkomt: dat je superjong bent en je geliefde moet verliezen. Toen we hoorden dat het ook goedaardig kon zijn, klampte ik me vast aan die hoop.’

De tumor bleek goedaardig en begin 2022 volgde de bestraling. Een paar maanden later, in juni, speelden jullie alweer samen in een voorstelling op Oerol.

Plukaard: ‘Krankzinnig. De repetities begonnen drie weken na de laatste bestraling. Maar voor Reinier was het een grote kans: het project draaide om hem.’

Van Harten: ‘Ik was nog heel ziek. Ik had vaak gezichtsspasmen, slikte veel dexamethason om hoofdpijn en misselijkheid tegen te gaan, waardoor mijn gezicht boller werd. Ik sliep slecht.’

Sander was ondertussen partner, collega én verzorger.

Plukaard: ‘Het was te veel. We hebben echt knallende ruzies gehad. Op een gegeven moment zei ik: of ik blijf in de voorstelling, maar dan laat ik de zorg helemaal los, of we zoeken een vervanger en dan ga ik voor je zorgen. Ik hoopte dat Reinier zou zeggen: ga voor me zorgen. Maar hij zei natuurlijk: ik wil dat je voor de voorstelling kiest. Dat was moeilijk, je moet een stuk van je hart wegstoppen.’

Het project ging door en de voorstelling speelde uiteindelijk tien dagen lang op het Oerol Festival op Terschelling. Het was een heftige periode: Plukaard herinnert zich dat Van Harten op een avond tijdens de voorstelling ineens zulke heftige gezichtsspasmen kreeg, dat hij tijdelijk niet kon doorspelen. ‘Halverwege de laatste scène viel hij stil, ik zag dat hij zijn gezicht wegdraaide van het publiek. Er zat tweehonderd man op de tribune, er was televisie bij. Dan zak je door de grond. We moesten allebei zo hard huilen. Ik heb minutenlang in stilte z’n gezicht geaaid, gewacht tot het overging en we de scène konden uitspelen. We hebben er echt een soort Oeroltrauma aan overgehouden.’

Toch staan jullie nu, een jaar later, wéér samen in een voorstelling.

Plukaard: ‘Na Oerol voelden we allebei dat onze relatie op het spel stond. Toen dachten we: we moeten revanche nemen op die ervaring. Een voorstelling erover maken is ook onze manier om er vorm aan te geven. Gesprekken als dit hebben we eigenlijk nooit samen, we gaan nooit twee uur wandelen om het erover te hebben. Soms vraag ik me af of we er niet vaker over moeten praten.’

Van Harten: ‘Dat deden we toen we gingen repeteren. Jij had een brief geschreven, ik een nummer. Dat was heel ontroerend.’

Door de tumor werd je aan één oor doof. Hoe is dat, als muzikant?

Van Harten: ‘Ja, gewoon fucked up. Het liefst zou ik zeggen dat je eraan went, maar dat is niet zo. Je raakt hooguit gewend aan het feit dat je veel mist. Soms is dat ook lekker, bijvoorbeeld met al die herrie op de Parade. Maar muziek is stereo, en bij mij is alles mono. Het is letterlijk minder gelaagd. Maar ik blijf positief. Met één oor kan het ook.’

Dat optimisme is ook tekenend voor hun Parade-voorstelling Metgezwel. In eerlijk, energiek en humorvol muziektheater vertellen Van Harten en Plukaard daarin hoe ze in deze donkere periode steeds hoop hebben gehouden. Ze laten zien dat het moeilijk was en dat er momenten waren waarop ze veel afstand tot elkaar ervoeren, maar dat ze uiteindelijk vooral dichter tot elkaar zijn gekomen.

Is er inmiddels ook weer ruimte voor toekomstplannen?



Van Harten: ‘We willen graag een kind. Sander het liefst nu, ik op termijn. Die gesprekken hebben we weer, dat zegt al heel veel.’

Plukaard: ‘Het is dubbel. Ik voel: het gaat goed, nu dóór! Tegelijkertijd moeten we nog steeds veel rekening houden met Reiniers herstel. Ik check constant of het spelen niet te veel voor hem is.’

Hoe is het om op de Parade deze periode steeds te moeten herbeleven?

Van Harten: ‘Vooraf denk ik weleens: wat doe ik mezelf aan? Maar er zit zo veel energie, liefde en fantasie in de voorstelling, waardoor het ook iets lichts krijgt. Naderhand voel ik vooral veel opluchting.



‘Vroeger keek ik altijd heel erg uit naar het voorjaar. Nu denk ik: mag het alsjeblieft weer winter worden? Winter staat voor mij nu voor geborgenheid, de zomer voor mijn slechte periode. Ik heb heel erg getwijfeld om deze voorstelling te doen, maar ik voel dat we weer nieuwe herinneringen moeten maken, het gevoel ombuigen. In dat kader is deze Parade-zomer ook heel helend.’