Rein Kooyman beschilderde rotsen in de Alpen; een ‘zinloos’ project dat rust en troost opleverde

Foto uit de serie ‘This Too Shall Pass’. Beeld Natascha Libbert

Sommige kunstenaars veranderen voorgoed hoe je naar iets kijkt. In de documentaire Leaning into the Wind (2017) zag ik hoe de Engelse landschapskunstenaar Andy Goldsworthy (nu 66) de geelste herfstblaadjes van een boom verzamelde, en daarmee heel secuur een aantal stenen bedekte. Alsof hij er een laagje bladgoud op aanbracht. Langer houdbare natuur – steen – werd opgesierd met sneller vergaande natuur. Het effect van de geheimzinnige, vluchtige ingrepen was oogverblindend. Doordat Goldsworthy deze natuurcompositie maakte, zijn knalgele herfstbladeren voor mij voor altijd mooier en magischer geworden.

In het Nieuwe Instituut is nu de fijne kleine fototentoonstelling This Too Shall Pass te zien van Rein Kooyman (30), die zwerfkeien in de Alpen beschilderde in opvallende kleuren. Op bijna elke foto staat één kei; sommige liggen in een rotsig landschap, andere zijn ooit ergens midden in een rivier gestrand. Elke kei kreeg een eigen kleur: rood, wit, geel, roze, blauw, oranje, paars, zwart en groen.

Rein Kooyman aan het werk in de Alpen.

Kooyman heeft milieuvriendelijke verf gebruikt. Het rood is paprikapoeder, dat hij in bulk op de markt op de kop kon tikken. De knalblauwe steen, die qua kleur en intensiteit niet onderdoet voor het ultramarijn van Yves Klein, is grotendeels gekleurd met klei. De verf verdwijnt na enkele regenbuien weer vanzelf. Waar nodig ging Kooyman langs met bezems en poetslappen voor de nazorg, zodat er geen spoor achterbleef.

Zo gaat de expositie This Too Shall Pass nadrukkelijk om tijdelijkheid en vergankelijkheid. De titel (‘Ook dit zal voorbijgaan’) is een oude wijsheid die in verschillende culturen en talen voorkomt, zoals in de Perzische mythe waarin een koning zijn gevolg om een levenswijsheid vraagt die te allen tijde waar zal zijn. Of in het verhaal van koning Salomo, die een ring wilde met een inscriptie die de ongelukkige mens vrolijk kon maken en de gelukkige verdrietig.

Het project van Kooyman kwam voort uit de coronacrisis. ‘Mijn opdrachten als commercieel fotograaf vielen in één keer weg. Vóór corona was ik een allesdoener: hypersociaal en heel gedreven in mijn werk. Op zo’n moment dat alles ineens stopt, kom je erachter dat dingen je benauwen. Al die jaren was ik aan het hollen, maar waarvoor eigenlijk?’

Hij vertrok een tijdje naar de Alpen, waar zijn broer in een hotel werkt. Het idee om stenen te gaan verven was een vorm van onrustbezwering. ‘Bij het verven kon ik alles laten gaan. Alles ebde weg. Ik kwam in een soort trance, het was heel rustgevend.’

In een tijd waarin het onduidelijk was welke dingen zin hadden, vulde Kooyman zijn tijd met een nadrukkelijk ‘zinloos’ project dat de tijdelijkheid van alles juist onderstreepte. ‘Dat gaf veel troost, en een enorm gevoel van vrijheid.’

Als ik Kooyman vraag of hij Goldsworthy kent, veert hij op. ‘Ja, Goldsworthy heeft alles uitgespeeld!’ Met andere woorden, Goldsworthy is niet te overtreffen. ‘Zijn boek Ephemeral Works sla ik elke dag wel open ter inspiratie.’

Ook diens werkwijze spreekt hem aan: Goldsworthy werkt geregeld zonder al te veel vooropgezette plannen, en ook bij hem vloeien landschapskunst, performance en fotografie samen.

Uit de documentaire ‘Leaning Into The Wind – Andy Goldsworthy’ (2017) van Thomas Riedelsheimer.

Ik ben geneigd te denken dat Kooymans project in wezen niet draait om de foto’s, maar om het verven van de stenen, de meditatieve handeling in het hier en nu, als een eenmansvoorstelling die iemand uitvoert voor zichzelf.

Zelf ziet Kooyman het net anders: ‘De schoonheid zit hem voor mij juist in het verdwijnen van het werk.’