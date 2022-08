Regisseur Wolfgang Petersen hechtte aan rechtgeaarde helden en duidelijke scheidslijnen tussen goed en fout

Wolfgang Petersen en Clint Eastwood op de set van ‘In the Line of Fire’. Beeld Getty Images

Regisseur Wolfgang Petersen, afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden, vergat nooit de allereerste Amerikaanse vertoning van Das Boot, in 1982. Hoe het publiek in Los Angeles luid applaudisseerde, toen bij aanvang van zijn West-Duitse oorlogsklassieker in beeld verscheen dat er van de 40 duizend Duitse duikboot-bemanningsleden 30 duizend omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo was het sentiment: dode Duitsers, dat was iets goeds. Maar na afloop van Petersens meesterlijk claustrofobisch in beeld gebrachte film over de bemanning van de U-96-onderzeeër, naar de autobiografische oorlogsroman van Lothar-Günther Buchheim, volgde een staande ovatie van de Amerikanen. ‘Het vijandige publiek maakte een draai’, zei de regisseur er later over. En leek zich zelfs te kunnen verplaatsen in ‘de nazi’s’, die in hun onderwaterdoodskist een verloren strijd voeren, en in de film ook lang niet allemaal fan van de führer blijken.

Das Boot, een loeispannende thriller zonder goede afloop, was ook een getuigenis van het gebrek aan ideologische beleving van de onderzeetak van de Duitse Kriegsmarine. Gefilmd met een revolutionair camerasysteem voor de krappe ruimte door de Duitse cameraman Jost Vacano, dan al bekend van zijn films met Paul Verhoeven: Soldaat van Oranje, Spetters. De Nederlandse regisseur, die ook in Hollywood met Vacano bleef werken (Robocop), noemde Das Boot in 2011 in de Volkskrant nog ‘de beste oorlogsfilm ooit’.

Das Boot (1981)

Das Boot doorbrak het begin jaren tachtig laag hangende plafond voor de Duitse oorlogsfilm en groeide uit tot een mondiale hit. Gelauwerd door de critici, geëerd met zes Oscarnominaties. De film voerde Petersen naar Hollywood, waar de West-Duitser zich in de jaren negentig met veel succes bekwaamde in de betere formulefilm. In the Line of Fire, met Clint Eastwood als beveiliger van de president. Outbreak, met Dustin Hoffman als viroloog. En Air Force One, met Harrison Ford als de ideale actie-president. In het volgende decennium had de Duitser in 2000 nog een kolossale hit met zijn spectaculaire zeil-thriller The Perfect Storm, om na het wat stijve spektakel Troy (met Brad Pitt als de Griekse held Achilles) ook zichzelf teleur te stellen met de geflopte rampenfilm Poseidon.

In zijn Hollywood-thrillers hechtte Petersen aan rechtgeaarde helden en duidelijke scheidslijnen tussen goed en fout. Volgens hemzelf een reactie op het ‘morele vacuüm’ van zijn naoorlogse jeugdjaren in Duitsland, waarin de oorlogsschuld taboe was. De in 1941 in Emden geboren Petersen werd als cineast in spe gevormd door de in de jaren vijftig over Duitsland uitgestorte Amerikaanse filmoogst. Na zijn theaterstudie en opleiding aan de filmacademie werkte hij in de jaren zeventig onder meer voor de dan net opgestarte misdaadserie Tatort. Ook regisseerde Petersen Die Konsequenz, een filmbewerking van de autobiografische roman over het leven van de homoseksuele acteur Alexander Ziegler, waarvan de televisie-uitzending in 1977 gehinderd werd door de Duitse omroep: men vond het onderwerp te controversieel.

The NeverEnding Story (1984)

‘Zo veel regisseurs hebben die ene film’, zei Petersen eens over het belang van het daarna opgenomen Das Boot voor zijn carrière. ‘De titel die alles voor je heeft veranderd en waar mensen voor altijd over zullen praten. Ik heb het geluk dat ik die film heb.’

Toch telt zijn film-cv nóg zo’n al decennia lang opduikende en stevig in de popcultuur genestelde klassieker, nu weer in de populaire tv-serie en jarentachtigode Stranger Things: The NeverEnding Story, Petersens verfilming van de Duitse fantasy-jeugdroman van Michael Ende. Door diverse critici gefileerd bij de release in 1984, omwille van de wisselvallige special effects en de voor een jeugdfilm tamelijk neerslachtige toon, maar gekoesterd door generaties kinderen.

Na een hiaat van tien jaar keerde Petersen terug naar Duitsland voor de regie van zijn laatste speelfilm, de misdaadkomedie Vier gegen die Bank uit 2016. Komedie was een genre waarvoor Petersen de Engelse taal toch niet machtig genoeg was, zo vond hij zelf.

De regisseur had alvleesklierkanker. Hij overleed in zijn huis in Los Angeles, omringd door zijn familie.