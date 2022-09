Regisseur Timothy de Gilde: ‘Vanaf nu conformeer ik mij niet meer aan de norm’

In zijn nieuwste voorstelling The Hot Peaches is regisseur Timothy de Gilde alle angst voorbij: vier wie je wilt zijn, voor ieder buitenbeentje is er een groep om bij te horen. Zijn inspiratiebron, de Amerikaanse toneelauteur Jimmy Camicia, sterkt hem met zijn levensmotto: ‘Nooit bang zijn’.

De ochtend van het interview in de repetitieruimte van het Utrechtse theater De Paardenkathedraal moet het pakketje bij hem thuis in Amsterdam zijn bezorgd: een jurk van een bekend sportmerk, om aan te trekken tijdens het premièrefeestje van zijn nieuwste regie, The Hot Peaches. Eindelijk durft Timothy de Gilde (40), die in zijn twintigjarige carrière als regisseur opvallend veel prijswinnende jongerenvoorstellingen heeft gemaakt, publiekelijk te doen waarover hij al jaren fantaseert: zijn feminiene kanten benadrukken en ontsnappen aan de norm over wat mannen horen te dragen. ‘Mijn leven lang hoor ik al dat ik vrouwelijk beweeg. Ik ben er als puber genoeg mee gepest en viel daardoor altijd buiten de groep. Ik ben niet gay, maar blijkbaar voldoet mijn motoriek wel aan dat clichébeeld. Vanaf nu conformeer ik mij niet meer aan de norm en ga ik laten zien wie ik ben; gewoon iemand die zijn vrouwelijkheid omarmt.’

Boekenkast van schoonvader

De Gilde, vader van de 2-jarige peuter Bowie, voelt zich hierin gesterkt door het levensmotto van de Amerikaanse performer en toneelauteur Jimmy Camicia (78), oprichter van de excentrieke, reizende travestieclub The Hot Peaches (1972-1998) en inspiratiebron voor De Gildes nieuwste voorstelling. Onder de vlag van Dox (productiehuis voor theater, jongeren, dans, muziek en spoken word) en jeugdtheatergezelschap de Toneelmakerij, is The Hot Peaches net begonnen aan een twee maanden durende tournee langs vijftien theaters.

In diens memoires uit 2013 over zijn leven als Hot Peach, My Dear, Sweet Self, schrijft Camicia: ‘Nooit bang zijn. Als je iets wilt doen, doe het nu. Voor je het weet ben je 80.’ Precies dat zei de inmiddels bejaarde gay artist ook tegen De Gilde, toen hij hem vorige zomer in New York opzocht met de vraag of hij het boek mocht bewerken tot een soort Hot Peaches-theatershow 2.0.

Jimmy Camicia in zijn hoogtijdagen.

De Gilde had het boek van Camicia zien staan in de boekenkast van zijn schoonvader, Huub van der Lubbe, zanger van De Dijk. ‘Huub bleek Jimmy nog te kennen, omdat hij als geluidstechnicus toevallig een keer had meegewerkt aan optredens van The Hot Peaches.’

Online resteert er weinig van de kwart eeuw die The Hot Peaches hebben volgemaakt en waarin ze reisden van thuisbasis New York naar Londen, Berlijn, Parijs, Marrakech en Amsterdam. Her en der zijn nog berichtjes terug te vinden hoe de groep in gay capital Amsterdam op podia van De Melkweg, het Shaffy Theater en het Vondelpark vrolijk werd aangekondigd als gaycabaret en homotheater. Maar verder geen foto’s, opnamen, reportages of kritieken, op een enkele recensie in hun einddagen na.

Gender-blender

In zijn memoires beschrijft Camicia hoe hij als ongewenst kind van een arme, alleenstaande tienermoeder wordt weggeven aan zijn grootouders, Italiaanse immigranten. Zijn vader, een parttime gokker, ontmoette hij alleen tijdens een diploma-uitreiking.

Rond zijn 30ste, na allerlei omzwervingen met de Amerikaanse vrijwilligersorganisatie Peace Corps, vindt Camicia zijn nieuwe familie bij de glitterdrags uit The Peach Pitt, een zoldertheater in de gaybuurt van New York rond de beroemde Christopher Street.

The Hot Peaches in 1989.

Al snel werpt hij zich onder het pseudoniem Jimmy Centola op als huisschrijver en vaste regisseur van de wisselende groep drags en travestieten. Hij tekent voor politiek getinte glittershows als The Magic Hype (1973), Gay? (1977) en The Black Question (1984). Ook schrijft hij hits voor dragqueen-bewerkingen van klassiekers als The Wizard of Oz, Snowwhite en Alice in Wonderland. Camicia blijkt bedreven in het zodanig bewerken van klassiekers dat ieder lid van The Peaches er zijn eigen act in kwijt kan, ongeacht scholing, verhaal of talent. Iedere dragqueen en travestiet kon zichzelf zijn in de gender-blender van The Hot Peaches.

De Gilde: ‘In feite doen wij nu hetzelfde, maar dan met acht verschillende, professionele performers: dansers, zangers en acteurs, grotendeels queer. Wij zettenThe Hot Peaches als klassieker naar onze hand, met veel campy showkostuums uit de jaren tachtig en negentig. Maar de boodschap blijft oprecht: voor iedereen die buiten de norm valt, bestaat er een community.’

Zo doet acteur Floyd Koster in roze tanktop boven goudkleurige glitterbroek een hilarische aftrap als de uitzinnige ceremoniemeester Jimmy, met een lofzang op vele smaken likijs: ‘I grew up in a very small town, I was very depressed, but then I became a local icecream phenomenon!’ Vervolgens valt de rest hem bij in een uitzinnige musicaldans, terwijl ze steeds gekkere smaken oplepelen.

Timothy de Gilde Beeld Rebecca Fertinel

Om toestemming te krijgen voor een bewerking van The Hot Peaches en My Dear, Sweet Self ging De Gilde vorige zomer naar New York voor een ontmoeting met de bejaarde oprichter: ‘We hadden afgesproken in een park. Even was ik bang dat hij niet zou komen opdagen. Ik kreeg geen contact; Jimmy heeft geen mobiel. Via Zoom had hij al tig keer benadrukt hoe lang die hele Peaches-periode inmiddels achter hem lag en dat hij niks kon laten zien omdat hij zijn archief aan een universiteit in New York had geschonken. Maar toen we eenmaal op dat bankje toch in gesprek raakten, met om ons heen toevallig ook nog de feestende menigte van The Gay Pride, bleek hoeveel emancipatoire historie hij meedraagt. Vijf dagen lang hebben we elkaar iedere dag opgezocht. Zijn Peaches-familie, waarvan de meeste leden niet meer leven, vormt een lange schakel tussen de clandestiene dragoptredens in de jaren vijftig, de gayrepressie in de jaren zestig die in 1969 escaleert in de beruchte Stonewall-rellen, de start van de homo-emancipatie begin jaren zeventig en de terugslag door de zwarte pagina’s van het aidstijdperk. En je kunt die lijn doortrekken naar bijvoorbeeld de populariteit van televisieprogramma's over dragqueens zoals RuPaul’s Drag Race nu. Uiteindelijk kreeg ik carte blanche van hem. Ik mocht met The Hot Peaches doen wat ik wilde.’

Beelden van de repetities van The Hot Peaches. Beeld Rebecca Fertinel

Keerzijde

Wel houdt hij Camicia geregeld op de hoogte van het maakproces. Zo ook na afloop van deze repetitiedag; De Gilde videobelt met de bijna 80-jarige op zijn vakantieadres op Cape Cod. Camicia benadrukt wederom niet zo bezig te zijn met het lhbti-activisme dat op de achtergrond mee vibreerde bij The Hot Peaches. Hij wilde vooral met intens leuke mensen werken, zegt hij, veel plezier maken en mensen aanmoedigen als autodidact het podium op te gaan. ‘Sommige mensen hebben zo'n bijzondere persoonlijkheid, die moeten vooral niet eerst duizend acteer- of zanglessen gaan nemen. Die moeten zich ravissant uitdossen en de show gaan stelen.’ Camicia vertelt dat hij My Dear, Sweet Self vooral schreef om het Peaches-tijdperk te kunnen afsluiten. ‘We waren zo’n hechte familie van drags, gays en travo’s dat het moeilijk werd te stoppen. We verloren veel leden aan de dood. Het publiek bleef vragen om extravagante acts, maar buiten het podium had een aantal van ons het zwaar. Aids, armoede, drugs, een leven op straat, in prostitutie. Performen als drag kent vaak keerzijden, toen nog erger dan nu.’

Beeld Rebecca Fertinel

Camicia vraagt zich hardop af of de hernieuwde aandacht voor The Hot Peaches een gevolg is van alle discussies over queer, gender en identiteit, of dat het vooral te maken heeft met een revival van fenomenen uit de jaren tachtig en negentig. ‘Ik denk het laatste. Ik ben onlangs geïnterviewd over een nieuwe tentoonstelling van dragqueen-portretten van Andy Warhol. We gaven onze eerste show in de loft van Warhols superster Jackie Curtis. Een aantal van mijn overleden Peaches-vriendinnen speelt de hoofdrol in Warhols fotoproject Ladies and Gentlemen. Neem Marsha P. Johnson, de transactivist die in 1992 in een rivier is gevonden, en Wilhelmina Ross, de transvrouw en actrice die op straat eindigde en in 1991 stierf aan een cocaïneverslaving. Hun portretten zijn nu tonnen waard, zelf kregen ze destijds slechts 50 dollar. Het blijft belangrijk ons goed te realiseren wie de prijs betaalt voor de strijd om gezien en geaccepteerd te worden.’

Daarom wil De Gilde, wiens rijke oeuvre van veertig voorstellingen grotendeels draait rond intrigerende personages die afwijken van de norm en fluïde omgaan met vriendschap, liefde, gender en seksualiteit, in deze danstheatervoorstelling de positieve en excentrieke romantiek rond The Hot Peaches naar voren halen, inclusief de erbij horende pijn en het onvermijdelijke commentaar. ‘Schaam je niet, durf de niet-norm te vieren’, benadrukt de regisseur. ‘Het podium is daar een veilige omgeving voor.’ Zal De Gilde in navolging van Camicia ook zichzelf met een bijrolletje de show in schrijven? ‘Ik begeef me dit keer al genoeg op glad ijs’, lacht hij, ‘omdat ik voor het eerst een mozaïek van scènes maak zonder vast toneelscript. Maar ik beloof dat ik tijdens de laatste voorstelling van de tournee een klein dansje meedoe.’ In een jurk? ‘Nou, kom maar kijken.’