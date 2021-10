Regisseur Timothy de Gilde maakt een kloof mooi invoelbaar met dans ★★★☆☆

Daddy door Dox met Mike Libanon, Jinko Adams en Ayisha Siddiqi Beeld Julian Maiwald

Een verhoogd podium met stretcher en dekentje. Meer houvast hebben beide acteurs niet tijdens de eerste aftastende ontmoeting, die naar het eind tevens de laatste blijkt te zijn. In de jongerenvoorstelling Daddy van Dox gaapt een kloof van afstand en ongemak tussen vader en dochter. Jarenlang heeft zij gehoopt dat hij op het schoolplein zou staan, mee naar zwemles zou gaan of haar zou redden uit handen van kwelgeesten. Haar moeder hield geheim waarom hij hen verlaten heeft toen ze amper een dreumes was. Zo veel vragen en verlangens heeft ze weggestopt, dat haar antwoorden slechts bestaan uit: ‘Je was er nooit.’

Ayisha Siddiqi geeft haar precies de weerspannigheid mee van tiener die zich niet wéér wil laten teleurstellen. Daar tegenover speelt Mike Libanon de vader als zachte vrijbuiter, bang voor verantwoordelijkheid en falend ouderschap. ‘Aan ruzie doe ik niet.’ Op zijn beurt verbijt hij alle fysieke pijn, nu hij haar eindelijk dichtbij weet. Best wreed dat hij haar pas heeft uitgenodigd, nu hem weinig tijd rest.

Veel meer over de achtergrond van beide personages kom je niet te weten in deze nieuwe tekst van toneelschrijver Magne van den Berg. Dat is wennen. Je gunt ze zo veel meer dan het om elkaar heen draaien met staccato zinnetjes en het delen van een nepsigaretje op de podiumrand. Ze schuiven millimeters op. Maar regisseur Timothy de Gilde doet een mooie ingreep door die voelbare kloof op een gloedvolle muziekcompositie van Michelle Samba te bevolken met urban danser Jinko Adams. Soms duikt hij op, met gemillimeterd groen haar, als stille verpleger of loerende dood, als boze breaker of rappende gast. Aan pijn doen beiden niet, dat hebben vader en dochter gemeen. Maar elkaar vinden en tegelijk verliezen hakt er wel in.

Daddy Theater ★★★☆☆ Door Dox. 14/10, Theater Kikker, Utrecht. Tournee t/m 8/12.