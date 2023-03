Regisseur Shekhar Kapur weet met ‘What’s Love Got to Do with It’ wat spektakel te blazen in het romkomgenre ★★★☆☆

Shazad Latif en Lily James in ‘What’s Love Got to Do with It?’ van Shekhar Kapur.

Het gearrangeerde huwelijk en een portie culturele verschillen: vruchtbare grond voor een romantische komedie. En met What’s Love Got to Do with It? blaast de Indiase spektakelregisseur Shekhar Kapur (Elizabeth) een beetje leven in het al zo vaak doodverklaarde Britse oergenre. De Londense arts en moderne moslim Kazan (Shazad Latif) geeft gehoor aan de wens van zijn ouders: vind toch maar een geschikte en traditionele partner in Pakistan. En zijn oude buurmeisje Zoe (Lily James), een met relaties worstelende documentairemaker, stelt voor hem te volgen voor haar nieuwe filmproject. De uitkomst is in steen gebeiteld, de weg ernaartoe soms best vermakelijk. Al voelen de emoties en plotverwikkelingen net zo gearrangeerd als dat geplande huwelijk.

Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant.