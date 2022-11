Regisseur Laura Poitras: ‘Er gaat veel smerig geld rond in de kunstwereld’

Idfa-hoofdgast Laura Poitras regisseerde 'All the Beauty and the Bloodshed’.

En dan halen de museumbezoekers plots hun lege potjes OxyContin tevoorschijn, aan het begin van All the Beauty and the Bloodshed. Ze werpen de verpakkingen van de pijnstiller in het grachtje voor de oude Egyptische tempel in de Sackler-vleugel van het New Yorkse Metropolitan Museum of Art en gaan voor dood op de museumvloer liggen. ‘Sacklers lie, people die’, scandeert fotograaf Nan Goldin (69), aanvoerder van de protestactie. Ook zij raakte verslaafd aan de zware pijnstiller van Purdue Pharma, het bedrijf dat de opioïdencrisis moedwillig oppookt en zo medeverantwoordelijk is voor de dood van honderdduizenden Amerikanen. Goldins fotokunst hangt in dezelfde topmusea waar de Sacklers, de miljardairsfamilie achter Purdue en OxyContin, zich graag voordoen als keurige donateurs.

De documentaire, eerder dit jaar op het filmfestival van Venetië bekroond met de Gouden Leeuw, volgt de inspanningen van het kleine clubje activisten van Prescripted Addiction Intervention Now (PAIN), dat de acties vanuit de huiskamer van fotograaf Goldin bekokstooft. Hoe het verzet, eerst genegeerd en later tegengewerkt, dan toch het weldoeners-aura van de Sacklers afbreekt. En hoe dat nooit was gelukt zonder de broos ogende doch onverzettelijke Nan Goldin, vermaard om haar undergroundfotografie uit de jaren tachtig en negentig. Nog maar pas ontslagen uit een verslavingskliniek, publiceerde Goldin een aanklacht op de website Artforum (‘ik overleefde de opioïdencrisis’) met foto’s van haar OxyContin-gebruik én de Sackler-bordjes die ze overal op de wereld in musea aantrof.

‘Ze kondigde het gewoon aan met haar kunst’, zegt Laura Poitras, vol bewondering. ‘Ik ga achter deze mensen aan. Ik ga achter de Sacklers aan!’

De 58-jarige regisseur, deze editie hoofdgast op Idfa, haakte pas een jaar later aan. ‘Gelukkig was PAIN meteen al begonnen met het vastleggen van haar acties. Nan initieerde deze film. All the Beauty and the Bloodshed is een volledige samenwerking tussen haar en mij.’

Poitras won eerder al een Oscar voor Citizenfour, haar documentairethriller over klokkenluider Snowden. Ze kreeg een Oscarnominatie voor My Country, My Country, over het bezette Irak. Ook portretteerde ze Wikileaks-voorman Julian Assange in Risk. Of ze wel spannend genoeg was, vroeg Goldin zich af, als hoofdfiguur in zo’n Poitras-documentaire; ze bezat immers ‘geen staatsgeheimen’.

Maar Goldin was juist perfect, zegt Poitras. ‘Ik maak films over individuen die zich op de crux van een grote sociale of historische verandering bevinden. Dat was zo met Snowden en Julian Assange, maar ook met The Oath (haar film over de bodyguard en chauffeur van Osama bin Laden, red.). Via die individuen kun je een wat grotere lens op de samenleving richten, op de problemen in die samenleving, op politiek en macht. Vanaf het moment dat ik haar sprak, bij haar thuis, was ik aan boord. Mijn eerste idee voor een verhaallijn was: wat maakt dat ze zoveel riskeert? Vrienden vroegen haar: moet je dit wel doen? Ze was pas net hersteld en uit de kliniek, nog fragiel. En vergis je niet: ze zette haar status als kunstenaar op het spel. Musea stonden bepaald niet te applaudisseren bij die acties. En er was veel angst voor wat de familie Sackler zou doen.’

Toen Poitras net begonnen was met filmen, hing er een schimmig sujet rond bij Goldins appartement, type privédetective. ‘Het maakte Nan heel nerveus. Gaan ze achter haar reputatie aan? Die man deed niet eens zijn best om zich verdekt op te stellen. Hij wilde gezien worden: een vorm van intimidatie. De Sacklers beschikken over legers van pr-mensen en advocaten die vele miljoenen dollars verdienen. Dat is het vaste draaiboek voor zo’n organisatie. Harvey Weinstein liet ook mensen achtervolgen, zoals Ronan Farrow en journalisten van The New York Times. Zo werkt het: ze schaduwen je en proberen je via pr in diskrediet te brengen.’

De strijd tegen de Sacklers en hun ‘artwashing’, die zich in het nu voltrekt, vormt slechts een component van All the Beauty and the Bloodshed. Daarin wordt ook een parallel getrokken met de hiv- en aidsepidemie van de jaren tachtig. ‘Nan kwam op als kunstenaar in die tijd. Een tijd die óók zo tragisch was en veel overeenkomsten heeft met de opioïden-crisis: de onvoorstelbare hoeveelheden doden, de complete onkunde en corruptie van de overheid. Dit gebeurde weer in haar leven.’ Poitras’ documentaire voert nog verder terug in de tijd, helemaal naar de kiem van het trauma in het leven en werk van Goldin. Haar bekendste werk, de diavoorstelling en het fotoboek The Ballad of Sexual Dependency (1985), over de kunst-, queer- en drugsscene in de New Yorkse Lower East Side, was opgedragen aan Barbara, de oudere zus van de fotograaf. Zij kon niet op tegen haar repressieve ouders, werd gedwongen opgenomen en maakte als 18-jarige een einde aan haar leven, toen Nan 11 jaar oud was.

‘Ik vroeg haar: zou je over Barbara willen spreken? Ik zou niet zeggen dat ze er meteen voor openstond, maar Nan is wel altijd meteen heel eerlijk: geen bullshit. Zelfs al is Nan een van de producenten van de film, toch hebben we een speciale overeenkomst opgesteld voor de intieme interviews. Er komen zaken aan de orde die de meeste mensen nog niet delen met hun beste vrienden: het geweld waar ze slachtoffer van was in haar relatie, het sekswerk dat ze enige tijd deed. Uiteindelijk was er niks dat Na niet in de film wilde. Voor mij is het de sleutel tot Nans werk: er zal niet worden gelogen. Ze koos ervoor om haar eigen leven vast te leggen in haar fotografie. Zodat niemand het van haar af kan nemen.’

Poitras ziet All the Beauty and the Bloodshed ook als een kritiek op de Amerikaanse samenleving. ‘Journalist Barry Meier schreef in 2001 al over Purdue en OxyContin in The New York Times en publiceerde zijn boek Pain Killer – A Wonder Drug’s Trail of Addiction and Death. We wisten het! We wisten dat de pillen veel verslavender waren dan ons werd voorgeschoteld, we wisten van de pill-mills (illegale drogisterijen waar de pijnstillers worden verkocht, red.) en van de artsen die beloond werden met vakanties als ze meer OxyContin voorschreven. We wisten van de verwoesting die de verslaving aan de middelen aanrichtte in rurale gemeenschappen in heel Amerika. En niemand deed iets. Het is het falen van een samenleving.’

Voor een film over een kunstenaarschap (en een land) dat geworteld is in trauma, kent Poitras’ film wel een hoopvol stemmend einde. Want het lukt: de Davids van het actiegroepje PAIN slagen erin de Goliath Sackler omver te duwen. Een voor een besluiten ’s werelds grootste musea (National Gallery in Londen, Louvre in Parijs, Metropolitan in New York) die naambordjes van de pijnstillermiljardairs toch maar weg te halen en hun schenkingen voortaan af te wijzen. ‘Opbeurend, ja. Zonder Nan Goldin hingen die bordjes er nog, absoluut. En haar kunst is óók opbeurend: die voedt de ziel, zoals goede kunst dat moet doen. The National Gallery in Londen verdient wel krediet: dat sloeg als eerste een donatie af, van één miljoen pond. Het inspirerende is dat er altijd barsten zijn in een systeem. En kunstenaars kunnen die barsten openbreken. Ja, het is een overwinning dat de namen van de Sacklers zijn weggehaald. Aan de andere kant: ze hebben zich uit een gevangenisstraf gekocht. Dat is tekenend voor de Amerikaanse samenleving: als je genoeg geld en advocaten hebt, kun je wegkomen met moord, in feite.’

De Sacklers zijn niet de enige dubieuze donateurs van musea, zegt Poitras. ‘Dat is een van de belangrijke gespreksonderwerpen nu voor museumbesturen, achter de schermen: wie is de volgende? Wapenhandelaren, mensen die hun geld verdienen in de defensie-industrie… Er gaat veel smerig geld rond in de kunstwereld.’