Regisseur Kirill Serebrennikov: ‘Terug naar Rusland kan ik niet en wil ik niet. Je wordt er onherroepelijk deel van de oorlog’

Vrijdag begint het Holland Festival in Amsterdam. Opzienbarende gast is sterregisseur Kirill Serebrennikov, met een opera over een pact met de duivel. Daar kan hij als Russische maker over meepraten.

Kirill Serebrennikov kon maandenlang niet huilen. Hij voelde een blokkade, hij had geen idee waarom. Maar eind mei, bij een operarepetitie in Amsterdam, brak hij. ‘Een zangeres uit Oekraïne stapte op me af. Ik was meteen op mijn hoede. Wat wilde ze?’

Niet meer dan zijn toestemming om de Oekraïense kleuren geel en blauw in haar operakostuum te verwerken. Natuurlijk, zei hij, graag! ‘Waarna we aan de praat raakten over haar oude moeder in Lviv en mijn oude vader in Rusland. Ze zag mijn ogen vochtig worden en omhelsde me. Samen hebben we minutenlang staan huilen.’

Kirill Serebrennikov komt net terug uit Cannes, waar zijn nieuwe film Tchaikovsky’s Wife meedong naar een Gouden Palm. Begin juli opent het theaterfestival van Avignon met een Tsjechov van zijn hand. En vanaf vrijdag, dag één van het Holland Festival, presenteert hij zijn eerste operaklus in Nederland. Der Freischütz van Carl Maria von Weber: weerbarstig 19de-eeuws muziektheater over een pact met de duivel.

Repetities van Der Freischütz bij De Nationale Opera. Serebrennikov: ‘Bij mij is de dirigent de duivel, hij maakt en breekt carrières.’ Beeld Milagro Elstak

Blij met dat artistieke spervuur? Niet Kirill Semjonovitsj Serebrennikov (52). Afgelopen januari, na twintig maanden huisarrest en een uitreisverbod van drie jaar, mocht hij onverwacht voor repetities naar Hamburg. Hij weigerde terug te vliegen naar Moskou en woont nu met een werkvisum in Berlijn.

In de Amsterdamse operafoyer verschijnt hij in een vertrouwde outfit. Baseballpet, stoer brilmontuur, links een dubbele oorring. Hij praat zacht, een been trilt soms nerveus. ‘Ik raap de scherven van mijn leven bij elkaar’, zegt hij. ‘Alleen het werk houdt me overeind. Terug naar Rusland kan ik niet en wil ik niet. Rusland betekent geweld, je wordt er onherroepelijk deel van de oorlog.’

Een glibberige deal met de duivel: Serebrennikov weet er alles van. In 2012 werd hij artistiek leider van het verkommerde Gogoltheater in Moskou. Met staatssteun smeedde hij het om tot een bolwerk van de avant-garde. Hij legde rap en beats onder Poesjkin, experimenteerde met muziek en multimedia, maakte een ballet rond de legendarische danser Rudolf Noerejev, zonder diens homoseksualiteit en vlucht uit de Sovjet-Unie te verzwijgen.

Het Kremlin en de kerk gromden steeds luider. ‘Dat begon in 2014, na het inlijven van de Krim. Vanaf toen was het: of je verkondigt onze propaganda, of je krijgt geen cent. Ik zei: dat geld is niet van jullie, maar van de belastingbetaler. Dat ging een tijdje goed, maar in augustus 2017 werd ik gearresteerd.’

Op de avond dat Poetins woordvoerder Dmitri Peskov gezellig aanschoof bij de première van het Noerejev-ballet, zat Serebrennikov met een enkelband thuis. Fraude met subsidie, zei het Openbaar Ministerie. ‘Verzonnen omdat ik vrijzinnig theater maak’, zegt Serebrennikov.

Dat hij überhaupt zijn hand ophield, dragen sommigen hem na tot op de dag van vandaag. Half mei nog zei Masha Gessen, de Russisch-Amerikaanse schrijver, journalist en Poetincriticus: ‘Wie bij criminelen in bed kruipt, hun geld aanneemt en denkt dat hij sluwer is, komt bedrogen uit.’ Waarna het woord collaborateur viel.

In Amsterdam stoot Kirill Serebrennikov bijna het opnameapparaat van de sofa. ‘Ik in bed bij boeven? Haha! Ik wilde films en theater maken, het publiek aan het denken zetten. Vergeet niet dat in Poetins vroege jaren volop geld ging naar concertzalen, theaters en festivals. Het kon niet op, werken met subsidie was geaccepteerd. Boeken schrijven in Amerika doe je desnoods buiten de staat om, met regisseren in Moskou lukt dat helaas niet. En laten we wel zijn: ik heb betaald met vijf jaar van mijn leven.’

Kirill Serebrennikov: ‘Ik in bed bij boeven? Haha! Ik wilde films en theater maken, het publiek aan het denken zetten.’ Beeld Milagro Elstak

Niet dat Serebrennikov tijdens het huisarrest op zijn handen zat. Sterker, hij regisseerde onverstoorbaar door. Zijn advocaat garandeerde via usb-sticks een constante invoer van repetitiebeelden en een constante uitvoer van instructies. Zo voltooide Serebrennikov zijn speelfilm Leto, over Leningrads rockscene in de jaren tachtig. En hij zette Mozarts opera Così fan tutte op de planken in Zürich, 2.500 kilometer verderop.

Later, al beeldbellend, regisseerde hij een Verdi in Hamburg, een Wagner in Wenen en een Sjostakovitsj in München. En nu, bij De Nationale Opera in Amsterdam, mengt Serebrennikov zich na al die seizoenen eindelijk weer onder operavolk. Aan een koorlid doet hij met fladderende armen een huppeltje voor. Hoe moedeloze schouders afhangen, toont hij aan de solotenor.

Over de uitnodiging voor Der Freischütz hoefde hij niet lang na te denken. Deels hapte hij toe uit nostalgie. ‘Amsterdam was de eerste Europese stad waar ik na de val van de Muur rondliep. Ik snoof er de geur van vrijheid op.’ Maar vooral interesseerde hem de aard van het stuk. ‘Der Freischütz is geen typische opera-opera.’

Zo heb je lange lappen gesproken Duits. ‘Toen waren die misschien normaal, nu zijn ze niet meer te pruimen. Ik heb ze vervangen door nieuwe, Engelstalige teksten.’ Niet minder dwars kijkt de regisseur aan tegen de noten, die in 1821 het muzikale startschot vormden van de duistere Duitse Romantiek. Serebrennikov vindt ze ‘best lief, beetje post-Mozart, beetje pre-Wagner. Maar mij zijn ze niet duister genoeg. Over de wereld van vandaag zeggen ze niets.’

Operavrienden die zich bij deze analyse verslikken, moeten bij de voorstelling vrezen voor een hartstilstand. Serebrennikov schroomt niet om het chique Concertgebouworkest in de bak een paar keer af te wisselen met een gammel bandje op toneel.

I’ll shoot the moon

Right out of the sky

For you baby

I’ll be the pennies

On your eyes

For you baby

Tom Waits, een song uit The Black Rider. De poptroubadour leverde de muziek in 1990 bij een voorstelling van theatermaker Robert Wilson rond Der Freischütz. In het oorspronkelijke verhaal moet de jagersjongen Max een duif schieten om te kunnen trouwen met Agathe. Hij krijgt de bibbers en sluit een pact met de duivel.

Repetitie van Der Freischütz. Beeld Milagro Elstak

Serebrennikov verschuift het vizier. Niet naar politiek en Poetin, zoals met zijn cv misschien valt te verwachten, maar naar de operawereld. Hij zoomt in op twijfels en intriges achter de schermen. ‘Ik heb bij zangers verhalen opgehaald over gevoelige kwesties als concurrentie, plankenkoorts en bijgeloof. Bij mij is de dirigent de duivel, hij maakt en breekt carrières.’ De ontboezemingen stammen niet van zangers die aantreden in Amsterdam. Dat we er dus niets van denken wanneer de bas Günther Groissböck zich inlikt bij de dirigent. Of wanneer Michael Wilmering de viriele bariton uithangt en verklapt hoe fijn hij masturbeert op de klanken van een meisjeskoor.

Soms moet Serebrennikov een zanger opmonteren. Zegt iemand in de wandelgang: wat dóén we hier met die stoffige noten! De wereld staat in brand! ‘Dan zeg ik: wij zijn de strijders voor schoonheid. Wij zijn er voor alles wat troost, inspireert en aan het denken zet.’

Repetitie van Der Freischütz. Beeld Milagro Elstak

En soms slaakt hij zelf een hartekreet. Eind mei zette Serebrennikov een tekst op Instagram. Hij werd opgepikt door The Moscow Times, de krant die kritisch is op het Kremlin en die tegenwoordig wordt gemaakt vanuit Amsterdam. Onderwerp: de oorlog. Aanleiding: de rode nagellak van Iryna Filkina, een vrouw die in Boetsja werd gedood. Citaat: ‘Het enige wat de Russische regering en politiek doen, is vermoorden en van elkaar scheiden. Ze vernietigen families. Ze ruïneren levens.’

Every fucking day belt Kirill Serebrennikov met zijn 90-jarige vader in Rusland. Hij woont in Rostov aan de Don, nog geen 200 kilometer van het tot gruis geschoten Marioepol. ‘Hij vraagt steeds: Kirill, wanneer kom je terug? Eerst een opera in Amsterdam afmaken, zeg ik dan, en daarna moet ik dringend naar Avignon. Ik weet bij God niet wat ik moet doen. Hoe leg ik hem uit dat ik waarschijnlijk nooit meer terugkom?’

Carl Maria von Weber: Der Freischütz. Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Patrick Hahn. Amsterdam, Nationale Opera & Ballet, 3/6 t/m 18/6.