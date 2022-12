Regisseur Kim Smeekes legt de complexe band tussen tweelingzussen bijzonder goed vast

‘Je bent moeilijk te doorgronden’, zegt filmmaker Alexandra Pelosi tegen haar moeder Nancy Pelosi, politiek fenomeen en scheidend Democratisch voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. ‘Als dat is wat je wilt doen’, zegt haar 82-jarige moeder, ‘ga je gang.’ Maar echt veel moeite om het raadsel te ontcijferen dat haar moeder kennelijk voor haar is, lijkt de dochter in haar HBO Max-documentaire Pelosi in the House niet te doen. Dat is wellicht ook moeilijk, juist als het je familie is. Nabijheid vertroebelt de blik.

Wat dat betreft was het makkelijker voor de maker van het dinsdagavond uitgezonden Alleen samen (KRO-NCRV, NPO2), de andere documentaire in de categorie ‘dicht op de huid van familie’ die ik bekeek. Regisseur Kim Smeekes is geen familie van de excentrieke eeneiige tweeling die ze twee jaar lang volgde. En zelfs als ze dat zou zijn geweest, had ze nog op enorme afstand gestaan van tweelingzussen Lisa en Chrisje, die geregeld synchroon praten, lachen en bewegen.

Nancy Pelosi, scheidend voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, ‘Pelosi in the House’. Beeld HBO Max

Voor de regisseur zat er niets anders op dan de zussen te observeren. Doordat ze daar bijzonder goed in slaagt, en alle nuances van de complexe en fascinerende band van de zussen weet vast te leggen, voelt Alleen samen helemaal niet als de zoveelste film over tweelingen. Terwijl er in dit genre toch een behoorlijk aantal is gemaakt (denk aan Chenelva & Sheneeva, over een 15-jarige Siamese tweeling, en De verbeelding voorbij over kunstenaarsduo Liesbeth en Angelique Raeven).

De zussen Lisa en Chrisje zijn onafscheidelijk, omdat dat nu eenmaal een gevolg is van hun tweeling-zijn, maar óók omdat Chrisje daar, veel meer nog dan haar zus, voor zorgt. Als haar zus verhuist, wil zij ernaast gaan wonen. Ze gunnen elkaar de wereld, en toch ziet Chrisje onbewust iedereen die in de buurt van haar zus komt als indringer. De onverwachte zwangerschap van Lisa valt rauw op haar dak. Op de feestelijke babyshower van Lisa barst ze in huilen uit. ‘Ik maak me zorgen’, zegt ze. Niet veel later zien we de zusjes samen dansen boven de babybox, alsof er niets is veranderd, wat natuurlijk wel zo is.

Zoals de zusjes niet van elkaars zijde wijken, is ook Alexandra Pelosi altijd aanwezig in het kielzog van haar eeuwig snelwandelende moeder. De film is duidelijk een eerbetoon, op het hagiografische af, maar biedt niettemin unieke inkijkjes in de carrière van de eerste vrouwelijke voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die de laatste jaren werd beheerst door de afzettingsprocedures tegen president Trump en de gewelddadige Capitoolbezetting.

Dertig jaar lang had Alexandra grenzeloze toegang tot de wereld van haar moeder, die vooral bestaat uit een oneindige reeks telefoontjes. Het lijkt alsof mijn agenda leeg is, zegt ze daarover, maar dit is wat ik de hele dag doe. Bellen, dus: de alledaagsheid van een uitzonderlijk leven.